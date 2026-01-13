Najveći hrvatski talent na korak do transfera. Ostaje 'samo' da se klubovi dogovore
Jagušić je ovog ljeta odbio Dinamo što se pokazalo kao ispravna odluka budući da je Jagušić ove (polu)sezone za Belupo postigao šest i namjestio šest pogodaka te stigao na pretpoziv izbornika Dalića.
Ponajbolji igrač i najveći talent u HNL-u Adriano Jagušić uskoro bi mogao napustiti Slaven Belupo i potpisati za portugalsku Bragu.
Kako prenosi Telesport, Braga je Jagušiću predstavila projekt kluba, koji je mladi igrač prihvatio, te je sada ostalo ‘samo’ da se Braga i Slaven Belupo dogovore oko odštete. Iako je bilo priča o ponudama od sedam milijuna eura, ‘Farmaceuti’ za svog mladog dragulja žele minimalno pet, a sve iznad toga je "bonus".
Jagušić je ovog ljeta bio i na meti Dinama. Jako ga je želio dovesti Mario Kovačević, koji je tada prešao iz Slavena u Dinamo, ali mladi se Koprivničanin zahvalio na ponudi u procjeni da je za njegov razvoj bolje ostati u Slaven Belupu. To se pokazalo kao ispravna odluka budući da je Jagušić ove (polu)sezone za Belupo postigao šest i namjestio šest pogodaka te stigao na pretpoziv izbornika Zlatka Dalića.
Njegov potencijalno novi klub, Braga, trenutačno se nalazi na petom mjestu portugalskog prvenstva s 27 osvojenih bodova u 17 utakmica, samo bod iza Gil Vicentea, koji drži četvrtu poziciju. Upravo četvrto mjesto donosi nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a Braga je i u četvrtfinalu Kupa, čije osvajanje također osigurava europski plasman.
