Najveći hrvatski talent na korak do transfera. Ostaje 'samo' da se klubovi dogovore

Ponajbolji igrač i najveći talent u HNL-u Adriano Jagušić uskoro bi mogao napustiti Slaven Belupo i potpisati za portugalsku Bragu.

Kako prenosi Telesport, Braga je Jagušiću predstavila projekt kluba, koji je mladi igrač prihvatio, te je sada ostalo ‘samo’ da se Braga i Slaven Belupo dogovore oko odštete. Iako je bilo priča o ponudama od sedam milijuna eura, ‘Farmaceuti’ za svog mladog dragulja žele minimalno pet, a sve iznad toga je "bonus".

Jagušić je ovog ljeta bio i na meti Dinama. Jako ga je želio dovesti Mario Kovačević, koji je tada prešao iz Slavena u Dinamo, ali mladi se Koprivničanin zahvalio na ponudi u procjeni da je za njegov razvoj bolje ostati u Slaven Belupu. To se pokazalo kao ispravna odluka budući da je Jagušić ove (polu)sezone za Belupo postigao šest i namjestio šest pogodaka te stigao na pretpoziv izbornika Zlatka Dalića.

Njegov potencijalno novi klub, Braga, trenutačno se nalazi na petom mjestu portugalskog prvenstva s 27 osvojenih bodova u 17 utakmica, samo bod iza Gil Vicentea, koji drži četvrtu poziciju. Upravo četvrto mjesto donosi nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a Braga je i u četvrtfinalu Kupa, čije osvajanje također osigurava europski plasman.

