Novosti s priprema Rijeke: ozlijedio im se najbolji igrač lige, a evo što je s pojačanjima

Branitelj naslova Rijeka se, za razliku od trenutnog lidera prvenstva, Dinama, za nastavak sezone priprema "kod kuće". I dok se momčadi već ranije pridružio Tornike Morčiladze, danas je stiglo i pojačanje iz Opatije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za Rijeku je, naime, potpisao Florent Shehu (23). Ovaj veznjak dolazi iz Opatije, a ove je sezone za riječke "susjede" odigrao 14 utakmica. U mlađim je danima Shehu slovio za velikog talenta, pa je tako Švicarac albanskih korijena trenirao u akademijama Barcelone, Lazija i Basela, a prije dolaska u Opatiju skupio je i osam nastupa za turskog prvoligaša Adanu Demirspor. Tako je Shehu, rođen u Francuskoj, postao drugo zimsko pojačanje Rijeke.

SVE O RIJECI ČITAJTE NA NET.HR

Iz Francuske bi uskoro mogao stići i Téo Barišić. Kako smo već pisali, mladi hrvatski reprezentativac trebao bi stići iz Lyona za 500 tisuća eura, a taj bi transfer trebao biti brzo realiziran. Spominjao se i dolazak Bjelokošćanina Dimitrija Legboa, ali ta je priča utihnula.

Što se tiče odlazaka, najviše se priča o mogućem odlasku Tonija Fruka. Najbolji igrač HNL-a ima nekoliko ponuda, uključujući i jednu iz MLS-a, ali je svejedno započeo pripreme za nastavak HNL-a s Rijekom. A upravo na pripremama mu se desila jedna bizarnost. Naime, Fruk je slomio prst na lijevoj ruci te će par dana biti "van pogona".

POGLEDAJTE VIDEO: Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju