Emocije počinju izvirati: 'Mora shvatiti da ja nisam kao druge cure'

Dolazak novog pisma mijenja raspoloženje u kući. Dok neke s veseljem prihvaćaju priliku za novi susret, drugima nije lako sakriti razočaranje. „Bilo mi je baš loše što sam morala čitati njihova imena“, iskreno kaže jedna djevojka. Ipak, neke odlučuju pristupiti situaciji smireno: „Skužila sam da svaka ima svoju igru pa mislim da ćemo se boriti svaka na svoj način.“

Foto: Rtl

Zajedničko snimanje donosi zabavu, ali i trenutke nelagode. Dok se neke snalaze bez problema, drugima nije baš ugodno u situaciji u kojoj su se zatekle. „Ja sam komunikativna, ali znam kad treba stati“, zaključit će jedna kandidatkinja.

U vili se paralelno vode razgovori o ponašanju pojedinih djevojaka. „Pljuje po njoj pa se pomire, pa se dogovore da neće biti prijateljice…“, komentira jedna od djevojaka dok druga poručuje: „Niti uzimam to srcu, niti se obazirem na to - kao da i ne postoji.“

Foto: Rtl

Kako dan odmiče, emocije postaju izraženije. Neke djevojke priznaju da im nije lako nositi se s konkurencijom dok druge otvoreno govore o svojim osjećajima. „Ne smatram se nametljivom osobom, ali u ovoj situaciji mi je malo teško prihvatiti to sve“, priznaje jedna od njih. Druga jasno poručuje: „Mora shvatiti da ja nisam kao druge cure i mora me prihvatiti takvu kakva jesam.“

Foto: Rtl

Večer nekim djevojkama donosi razgovore sa Savršenima koji će rasvijetliti neke dosad neraščišćene stvari. Neki odnosi se produbljuju dok drugi ostaju u neizvjesnosti. „Mislim da je naš razgovor imao veću težinu od te jedne ruže“, zaključuje jedna djevojka.

Još jedna večera završava s osjećajem da se odnosi mijenjaju iz spoja u spoj - i da će sljedeća druženja biti ključna. Što će se dalje događati pogledajte već sada na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je 1971. bila ispred svog vremena, Nami je sada došao kraj: Bili smo na završnoj rasprodaji