Što se stvarno događa u Barceloni? Britanske momčadi isplivale u prvi plan trećeg dana testiranja

Treći dan privatnih predsezonskih testiranja Formule 1 u Barceloni donio je ono što su prva dva skrivala, konkretnu sliku odnosa snaga, barem kada je riječ o pouzdanosti i organizaciji. Iako su vremena krugova još uvijek u drugom planu, događanja na stazi i u boksovima polako otkrivaju tko je spreman, a tko još uvijek traži rješenja.

Što se događalo u prvom danu pročitajte OVDJE, a drugog možete pogledati OVDJE. Ovoga puta na stazu je izašlo šest momčadi, među njima i McLaren, aktualni svjetski prvak, koji je namjerno preskočio početak testiranja kako bi se pojavio s kompletnijim paketom. Njihov adut bio je Lando Norris, koji je tijekom dana skupio respektabilan broj krugova i odradio program bez većih zastoja, jasan znak da u Wokingu ne žele gubiti vrijeme.

Ako je jedna momčad danas poslala snažnu poruku konkurenciji, onda je to Mercedes. Njihov bolid odradio je iznimno velik broj krugova, podijeljenih između Georgea Russella i mladog Kimija Antonellija, koji se sve sigurnije snalazi u okruženju Formule 1.

Posebno je zapaženo da je upravo Antonelli, prema neslužbenim podacima, postavio najbrže vrijeme dosadašnjeg dijela testiranja. Iako su takvi rezultati u ovoj fazi varljivi, činjenica da bolid funkcionira bez zastoja i uz konstantan tempo puno je važnija od samog vremena na satu.

Nisu, međutim, svi imali miran dan. Nekoliko prekida vožnje i crvenih zastava izazvale su tehničke poteškoće na bolidima Racing Bullsa, Haasa i Audija. Posebno zabrinjava situacija kod Audija, koji još uvijek traži stabilnost u svom debiju kao proizvođač pogonskih jedinica. Problemi u ranoj fazi testiranja rijetko su dobar znak, čak i kada se službeno umanjuje njihova važnost.

Ipak, vrijedi istaknuti da su sve momčadi koje su danas bile na stazi uspjele odraditi solidan broj krugova, što sugerira da se ne radi o ozbiljnijim kvarovima.

Kako se testni tjedan bliži kraju, situacija postaje sve zanimljivija. Većina momčadi sada mora pažljivo odlučiti kada iskoristiti posljednji dozvoljeni dan testiranja, s obzirom na to da vremenski uvjeti neće znatno varirati. Male razlike u vjetru mogle bi, međutim, utjecati na izbor dana i programske prioritete.

Jedina momčad koja se ovoga tjedna uopće nije pojavila u Barceloni je Williams, što je odmah potaknulo glasine o ozbiljnim problemima. Šef momčadi James Vowles priznao je da je propuštanje testiranja veliki udarac, ali je odlučno demantirao tvrdnje o neprolasku sigurnosnih testova ili prevelikoj težini bolida.

Prema njegovim riječima, novi bolid predstavlja dosad najzahtjevniji projekt za momčad, što je uzrokovalo kašnjenja u proizvodnji dijelova. Ipak, Williams bi trebao biti spreman za iduću fazu testiranja u Bahreinu, gdje više neće biti prostora za izgovore.

