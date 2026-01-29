Ivana Perišića želi bivši klub, zainteresiran je i on: Ovakva je trenutna situacija

Ivan Perišić uživa u svome nogometu od kada je u PSV-u i može se reći da proživljava novu mladost. Međutim, zaintrigirala ga je ponuda njegovog bivšeg kluba.

Riječ je o Interu koji se sastao s Perišićem i PSV-om. Fabrizio Romano javlja da je Inter zainteresiran, da je Ivan Perišić vrlo zainteresiran, ali treća strane ne dozvoljava transfer. PSV jako cijeni Perišića i ne želi ga pustiti u Italiju. "PSV Eindhoven jasno je dao do znanja da želi zadržati Ivana Perišića u klubu. Inter je i dalje u kontaktu s nizozemskim klubom kako bi pokušao ponovno nakon što je PSV odbio početnu ponudu, ali još uvijek nema zelenog svjetla", piše insajder Romano.

🚨⚠️ After meeting this afternoon, PSV Eindhoven make clear they want to keep Ivan Perisić at the club.



Inter remain in contact to try again after opening bid rejected by PSV but no green light from Dutch club so far. pic.twitter.com/ASR8UAFVaV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Perišića ugovor s PSV-om veže do ljeta 2027. Inter bi, dakle, morao platiti neku odštetu za Ivana, ali taj bi iznos bio vjerojatno simboličan za klub kakav je Inter. PSV Perišića želi zadržati i pitanje je koliko će Inter biti uporan.

