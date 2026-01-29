FREEMAIL
Ivana Perišića želi bivši klub, zainteresiran je i on: Ovakva je trenutna situacija

Ivana Perišića želi bivši klub, zainteresiran je i on: Ovakva je trenutna situacija
Foto: Fotostand/van Der Velden/imago Sportfotodienst/profimedia

Perišića ugovor s PSV-om veže do ljeta 2027.

29.1.2026.
18:30
Sportski.net
Fotostand/van Der Velden/imago Sportfotodienst/profimedia
Ivan Perišić uživa u svome nogometu od kada je u PSV-u i može se reći da proživljava novu mladost. Međutim, zaintrigirala ga je ponuda njegovog bivšeg kluba.

Riječ je o Interu koji se sastao s Perišićem i PSV-om. Fabrizio Romano javlja da je Inter zainteresiran, da je Ivan Perišić vrlo zainteresiran, ali treća strane ne dozvoljava transfer. PSV jako cijeni Perišića i ne želi ga pustiti u Italiju. "PSV Eindhoven jasno je dao do znanja da želi zadržati Ivana Perišića u klubu. Inter je i dalje u kontaktu s nizozemskim klubom kako bi pokušao ponovno nakon što je PSV odbio početnu ponudu, ali još uvijek nema zelenog svjetla", piše insajder Romano.

 

 

Perišića ugovor s PSV-om veže do ljeta 2027. Inter bi, dakle, morao platiti neku odštetu za Ivana, ali taj bi iznos bio vjerojatno simboličan za klub kakav je Inter. PSV Perišića želi zadržati i pitanje je koliko će Inter biti uporan.

