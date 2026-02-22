Dalić nakon Svjetskog prvenstva napušta Hrvatsku i seli na "staro mjesto sreće"

Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, još uvijek nije dogovorio nastavak suradnje s HNS-om.

Pojedini mediji prenijeli su informaciju kako će nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi napustiti klupu Vatrenih, a sada je ta informacija dobila "potvrdu" iz stranih medija.

Naime, kako pišu mediji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, hrvatski bi izbornik nakon Svjetskog prvenstva trebao preuzeti njihovu reprezentaciju. UAE se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo 2026., a upravo u Daliću vide nadu da im to sljedeći put pođe za rukom.

Dalić je već radio u Emiratima, gdje je bio trener Al-Aina s kojim je osvojio titulu. Radio je i u susjednoj Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio Al-Faisaly, kao i najveći klub u državi Al-Hilal.

Ako se odluči za povratak na Bliski istok, Dalić bi zamijenio Rumunja Cosmina Olaroiua.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!