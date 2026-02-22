Lana Jurčević otkrila s čim se muči u drugoj trudnoći: 'Trudnice znaju što to znači'

Hrvatska pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41), koja broji sitno do rođenja svoje druge kćeri, ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje na društvenim mrežama. U najnovijoj objavi na Instagramu pokazala je besprijekoran trudnički stil, ali je na svoj prepoznatljiv, duhovit način podijelila i neke od manje glamuroznih izazova s kojima se suočava u visokoj trudnoći. Njezina iskrenost ponovno je naišla na veliko odobravanje publike, koja s nestrpljenjem iščekuje dolazak prinove.

'Trudnice znaju što to znači'

Na fotografiji koja je, sudeći po okruženju, nastala u jednoj parkirnoj garaži, Lana pozira odjevena u potpunosti u crno. Uski kombinezon naglasio je njezin trudnički trbuh, a cijelu kombinaciju podigla je efektnim dugim kaputom sjajnog materijala, nalik koži. Sportski dodir dala je bijelim tenisicama i bordo šiltericom s logom LA, pokazujući kako se i u trudnoći može izgledati moderno i urbano. Ipak, opis objave otkrio je realnost iza savršene fotografije.

"Meni je non stop vruće… Za to sam se dobro obukla. Al se nisam dobro obukla za wc, a trudnice znaju što to znači", napisala je Lana i dodala šaljivu referencu na pjesmu, "Kidammm na lijevooo". Ovim je riječima na simpatičan način dočarala dva česta simptoma trudnoće: osjećaj vrućine i čestu potrebu za odlaskom na toalet.

U objavi je pozvala i druge buduće majke koje su pred terminom da joj se jave, a sve je zaokružila hashtagom #dioMene, što je ujedno i naziv njezine povratničke pjesme objavljene krajem prošle godine.

Povratak na scenu i život u iščekivanju

Ova objava samo je jedna u nizu onih kojima Lana dokumentira posljednje tjedne svoje druge trudnoće. Nakon gotovo desetomjesečne medijske i javne stanke, koja je zabrinula njezine obožavatelje, pjevačica se u studenom 2025. godine, oko svog 41. rođendana, vratila u velikom stilu. Ne samo da je objavila da ona i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil očekuju drugo dijete, već je publiku iznenadila i novom pjesmom "Dio mene".

Pjevačica, koja s Filipom već ima kćerkicu Maylu Lily rođenu u studenom 2023., u prosincu je otkrila da im stiže još jedna djevojčica. Njezina iskrenost o majčinstvu, starenju i osobnoj "rekonstrukciji" naišla je na sjajan odjek, što potvrđuju i brojni komentari podrške ispod objave.

Pratiteljice su s njom podijelile vlastita iskustva: "I ja sam u 33., idemo sutra u 34.", dok je jedna novopečena majka poručila: "Ovako sam se i ja oblačila jer je jedino u što sam mogla stati, a onda borba za wc. Rodila prije sedam dana. Sretno ti".

