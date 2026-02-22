FREEMAIL
SRCE ŽELI SAMO JEDNO /

Sjajni veznjak: 'Ja sam sto posto Hrvat i ne mogu igrati za drugu zemlju'

Sjajni veznjak: 'Ja sam sto posto Hrvat i ne mogu igrati za drugu zemlju'
Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Nejašmić je ove sezone odigrao 20 utakmica za trećeplasiranu momčad nizozemskog prvenstva, a dobre igre dovele su ga na prag reprezentacije.

22.2.2026.
14:23
Sportski.net
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
Bivši nogometaš Hajduka i Osijeka, Darko Nejašmić, igra sezonu karijere. Sa svojim NEC-om trenutno se nalazi na trećem mjestu nizozemske Eredivisie, a jučer je veznjak svojim golom donio remi protiv nizozemskog velikana Ajaxa.

Bio je to Nejašmiću treći pogodak ove sezone, u kojoj je dvadesetsedmogodišnji Splićanin postao praktički nezamjenjiv član prve postave nizozemskog kluba. To je potaknulo i govore o pozivu u reprezentaciju, ali ne samo hrvatsku, već i bosanskohercegovačku.

“Majka mi je iz Bosne i poštujem tu zemlju, ali ja sam sto posto Hrvat. Čak i ako nikada ne zaigram za reprezentaciju, ne mogu igrati za drugu zemlju,” rekao je Nejašmić za portal ForzaNEC i time otklonio sve nedoumice.

Nejašmić se osvrnuo i na svoju mladost, koju je većinom proveo u Hajduku:

“Ako si tamo odrastao i često igrao u takvom ('vatrenom') ozračju, ovdje ne postaneš nervozan. Ostaneš miran, čak i kada dva ili tri igrača krenu na tebe.”

Ta se smirenost, navodi ForzaNEC, vidjela i u njegovoj igri: kao zadnji vezni stalno se nudio za dodavanje i pokušavao zatvoriti prostor iza ofenzivnih namjera NEC-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

Darko NejašmićNecHrvatska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija Bih
