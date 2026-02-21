FREEMAIL
NEPONOVLJIV POTEZ /

Perišić zabio nevjerojatan gol, ovo vrijedi pogledati nekoliko puta

Perišić zabio nevjerojatan gol, ovo vrijedi pogledati nekoliko puta
Foto: ANP/ddp USA/Profimedia

Vjerojatno ni samom Perišiću nije jasno kako je ovo završilo u mreži

21.2.2026.
21:13
Hina
ANP/ddp USA/Profimedia
Nogometaši PSV-a nastavili su s dominacijom u nizozemskoj Eredivisie, ove su subote na domaćem terenu u Eindhovenu svladali Heerenveen 3-1 u susretu 24. kola.

Do nove pobjede PSV je došao preokretom nakon što su gosti poveli golom Nordasa u 21. minuti. PSV je izjednačio u posljednjoj minuti prvog dijela zaslugama Ivana Perišića. Hrvatski nogometaš uputio je centaršut koji na kraju nitko nije dirao, a lopta se zakotrljala u gostujućoj mreži za 1-1. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

U nastavku utakmice prvo je Boadu u 48. pogodio za 2-1 domaćeg sastava, dok je pobjeda PSV-a potvrđena u 87. minuti kada je Pepi bio strijelac za 3-1. Perišić je zamijenjen u 92. minuti.

PSV je prvi na ljestvici te ima 62 boda. Svi njegovi najbliži konkurenti imaju utakmicu manje, ali i veliki bodovni zaostatak. Feyenoord je na 45, NEC Nijmegen i Ajax na 42, a Sparta Rotterdam na 37 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Raužan za RTL Danas: 'Vraćamo se u realnost'

