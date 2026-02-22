FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA JUGU HRVATSKE /

Usred noći zabio se u obiteljsku kuću pa jednostavno odšetao! Objavili sliku

Usred noći zabio se u obiteljsku kuću pa jednostavno odšetao! Objavili sliku
×
Foto: Radio NU

Nasreću, nije bilo ozlijeđenih, a policija provodi istragu što se točno dogodilo

22.2.2026.
14:38
danas.hr
Radio NU
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ranim jutarnjim satima u Prološcu Donjem dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil završio u zidu obiteljske kuće.

Prema zasad dostupnim informacijama, do nesreće je došlo oko 5 sati, kada je vozač izgubio nadzor nad vozilom i udario u vanjski zid kuće. Na objektu je nastala znatna materijalna šteta – dio zida je urušen, a krhotine cigle i fasade rasute su po kolniku i uz kuću, objavio je Radio NU.

Vozač se nakon nesreće udaljio s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla te privela u Policijsku postaju Imotski. Zadržan je zbog napuštanja mjesta prometne nesreće, a nad njim je u tijeku daljnja obrada.

Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. O okolnostima koje su dovele do izlijetanja vozila i udara u kuću više će biti poznato nakon dovršetka policijskog postupanja, kazali su za Radio NU iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

POGLEDAJTE VIDEO Sarajevo traži pravdu za mladost koju je ubio sustav: Gdje je snimka iz kabine vozača tramvaja? 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx