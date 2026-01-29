Georgina se pohvalila fotografijama iz Bijele kuće, ljudi je napali: 'Trebala bi se sramiti'

Jedna od najpoznatijih svjetskih influencerica i poduzetnica, Georgina Rodríguez (32), ponovno je dospjela u središte pozornosti javnosti. Svojom posljednjom objavom na Instagramu izravno iz Bijele kuće, gdje je prisustvovala ekskluzivnoj premijeri filma prve dame Melanije Trump, potaknula je burnu raspravu među svojih više od sedamdeset milijuna pratitelja.

Na seriji fotografija i kratkom videu, Georgina je svojim pratiteljima otkrila djelić atmosfere s privatnog događaja održanog u Washingtonu. Odjevena u elegantnu crnu kombinaciju koja se sastojala od sakoa i uske suknje, upotpunjenu dijamantnim nakitom, pozirala je na nekoliko prepoznatljivih lokacija unutar Bijele kuće.

U opisu objave nije skrivala oduševljenje, uputivši pohvale prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država. "Kakva sreća što sam mogla prisustvovati premijeri. Iskustvo koje je jednako impresivno koliko i inspirativno. Čestitam na tvom filmu Melania, na radu koji stoji iza njega i što si ga oživjela s takvom prisutnošću i osjećajnošću", napisala je Georgina. Prema dostupnim informacijama, riječ je o privatnoj projekciji dokumentarnog filma Melania za probrane goste, među kojima su se našli i izvršni direktori Applea i Amazona te jordanska kraljica Rania.

Podijeljene reakcije i život pod povećalom

Iako je objava prikupila stotine tisuća lajkova, komentari su otkrili duboku podijeljenost njezinih pratitelja. Dok su jedni hvalili njezin izgled i uspjeh komentarima poput "Prelijepa", drugi su izrazili oštro neslaganje s njezinim posjetom i podrškom obitelji Trump. Poruke poput "Trebala bi se sramiti" i "Rasprodaja" jasno su pokazale da ovakav potez nije naišao na odobravanje kod dijela publike.

Ovaj događaj samo je još jedan dokaz njezinog statusa globalne ikone čiji se svaki korak pomno prati. Dok balansira između obiteljskog života s nogometnom legendom Cristianom Ronaldom, s kojim ima petero djece, i vlastite karijere, Georgina neprestano pomiče granice. Nedavno je pokrenula novu viralnu kampanju za sportski brend Alo, a zvijezda je i producentica vlastitog reality showa Ja sam Georgina.

