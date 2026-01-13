Odmotalo se klupko skandala u Karlovcu: Evo kako je Francuz pobjegao policajcima

ISKORISTIO TRENUTAK /

Karlovačka policija dovršila je istragu nad 32-godišnjim Francuzom, koji je tijekom vikenda pobjegao sa Županijskog suda u Karlovcu. Snimka bijega proširila se društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako muškarac gol do pasa bježi od policije dok za sobom vuče plastični stolac.

Incident se dogodio prije dva dana. Muškarac je uhićen zbog krivotvorenja isprave i s već određenim istražnim zatvorom, pobjegao je iz zgrade suda. Potom je s terase kafića uzeo stolac, njime udario policajca u glavu i lakše ga ozlijedio. Francuzu prijeti kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

Više doznajte u javljanju Borisa Miševića.