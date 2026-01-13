FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISKORISTIO TRENUTAK /

Odmotalo se klupko skandala u Karlovcu: Evo kako je Francuz pobjegao policajcima

Karlovačka policija dovršila je istragu nad 32-godišnjim Francuzom, koji je tijekom vikenda pobjegao sa Županijskog suda u Karlovcu. Snimka bijega proširila se društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako muškarac gol do pasa bježi od policije dok za sobom vuče plastični stolac. 

Incident se dogodio prije dva dana. Muškarac je uhićen zbog krivotvorenja isprave i s već određenim istražnim zatvorom, pobjegao je iz zgrade suda. Potom je s terase kafića uzeo stolac, njime udario policajca u glavu i lakše ga ozlijedio. Francuzu prijeti kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

Više doznajte u javljanju Borisa Miševića.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.1.2026.
20:14
Boris Mišević
KarlovacPolicijaBjegunacSud
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx