DOJMOVI IZ BEOGRADA /

Tucak nakon pobjede otkrio na što se igrači žale: 'Vidjet ćemo, raspitat ćemo se je li tako i drugima'

Tucak nakon pobjede otkrio na što se igrači žale: 'Vidjet ćemo, raspitat ćemo se je li tako i drugima'
Foto: F.s./ataimages/pixsell

Ivica Tucak nakon druge pobjede na europskom prvenstvu podijelio dojmove

13.1.2026.
18:04
Hina
F.s./ataimages/pixsell
Gruzija je definitivno jača na papiru nego li to pokazuje u bazenu, ali nama je jedino važno da smo prilično lako pobijedili, rekao je Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, nakon druge pobjede u drugom nastupu na Europskom prvenstvu.

Nakon Slovenije uspjeli su hrvatski igrači lako ostvariti i drugu pobjedu u skupini B. Svladali su Gruziju 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3) i sada slijedi dvoboj protiv Grčke u četvrtak koji odlučuje o prvom mjestu na ljestvici skupine B.

„Prenosimo ove bodove dalje i to je ono što je važno. Bila je ovo vrlo dobra, ne mogu baš reći odlična utakmica. Malo je nedostajalo koncentracije. Malo mi se igrači žale da je lopta pretvrda. Vidjet ćemo, raspitat ćemo se je li tako i drugima. Što se utakmice tiče imali smo dosta izrađenih situacija što je plod dobre igre, prave napadačke. S te sam strane zadovoljan“, komentirao je nakon susreta hrvatski izbornik Tucak.

S tri pogotka drugi hrvatski strijelac na ogledu protiv Gruzije bio je Luka Bukić.

„Gruzija ima po igračima stvarno respektabilnu momčad, ali ako mi uđemo maksimalno i onako kako treba onda smo favoriti. Upravo smo se tako postavili, tako i odigrali. Oni su počeli jako i čvrsto, mi promašili nekoliko zicera, a onda smo se uspjeli u drugoj četvrtini odvojiti te kasnije tu prednost održavati i povećavati“, rekao je Bukić, dok je zadovoljno novu pobjedu komentirao i Loren Fatović.

„Unatoč i nekim promašajima, pa i ispadanjima lopte, na kraju se dogodila vrlo uvjerljiva pobjeda. To samo govori koliko smo dobro odigrali. Možda smo mogli dobiti i s još većom razlikom, ali mislim da možemo biti zadovoljni. No, nije nešto na što se sada treba previše obazirati, već se prebaciti na Grčku kao sljedećeg suparnika“, zaključio je Fatović.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol

Hrvatska Vaterpolo ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026GruzijaIvica Tucak
DOJMOVI IZ BEOGRADA /
Tucak nakon pobjede otkrio na što se igrači žale: 'Vidjet ćemo, raspitat ćemo se je li tako i drugima'