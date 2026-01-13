Hrvatska u Beogradu ima nešto posebno: 'To nam daje za pravo nadati se medalji'

Hrvatski vaterpolisti s impresivnih 18-7 svladali su Gruziju u 2. kolu Europskog prvenstva i bez većih poteškoća osigurali prolaz u drugi krug. Nakon uvjerljive pobjede nad Slovenijom (20-4), "Barakude" su nastavile dominirati u beogradskoj Areni, a sve oči sada upućene su na njihov posljednji susret u skupini protiv Grčke u četvrtak.

S obzirom na dosadašnje odlične rezultate, hrvatska reprezentacija ulazi u završnu fazu grupne faze s optimizmom i visokim ambicijama. O trenutnoj formi i šansama hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu razgovaramo sa Milom Smodlakom, proslavljenim bivšim hrvatskim reprezentativcem, koji nam je otkrio svoje viđenje trenutne situacije na turniru i što možemo očekivati od "Barakuda" u nastavku natjecanja.

Iako je rezultat bio očekivan, igra hrvatskih vaterpolista protiv Gruzije ponudila je brojne razloge za optimizam. U razgovoru za Net.hr, trener Mile Smodlaka analizira dosadašnji tijek turnira, istIče snagu hrvatske momčadi, ali i upozorava da pravi izazovi tek predstoje.

Jako je bitno da imamo ljevaka koji je raspoložen na ovom prvenstvu. Kada dođu teže utakmice, onda zaista dobivamo tu pravu širinu, ubojitu lijevu i ubojitu desnu stranu. Mile Smodlaka za Net.hr.

Jednosmjerna ulica protiv Gruzije

Komentirajući utakmicu protiv Gruzije, Smodlaka je jasan.

"Mislim da je sve bilo jasno i prije početka ove utakmice, da je ovo jednosmjerna ulica", započeo je Smodlaka, naglasivši ogromnu razliku u kvaliteti između dviju reprezentacija. Ključ hrvatske dominacije vidi u obrani, koja je bila na iznimno visokoj razini.

"Ogromna je razlika u kvaliteti, pogotovo kad Hrvatska igra obranu kao što je igrala danas. Ti neki pogoci koje je Gruzija dala više su izgledali slučajno nego kao rezultat neke ozbiljne prijetnje", pojasnio je.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Zanimljiv je i sastav gruzijske reprezentacije, koja se oslanja na iskusne, ali i starije igrače, među kojima su i brojni vaterpolisti iz naše regije.

"Igra i naš Šibenčanin za njih Vlahović, Crnogorci i Srbi. Međutim, to jednostavno nije dovoljno za Hrvatsku", istaknuo je Smodlaka, zaključivši kako je utakmica samo potvrdila ono što se znalo i prije samog početka.

Deset strijelaca kao najveći adut

Ono što posebno veseli jest podatak da se u pobjedi protiv Gruzije čak deset različitih igrača Hrvatske upisalo u strijelce. Ta raznovrsnost i širina klupe nešto je što svaki trener priželjkuje i mogla bi biti ključan adut u nastavku turnira. Ipak, Smodlaka upozorava da utakmica protiv Gruzije nije pravo mjerilo.

"Sigurno da velik broj strijelaca veseli, to je ta širina koju imamo. Međutim, ovo jednostavno nije bila kriterij utakmica i ne možemo puno zaključiti", smatra Mile Smodlaka.

Ipak, istaknuo je Mile Smodlaka nekoliko pojedinaca čija forma ulijeva povjerenje.

"Ono što je vidljivo je da, recimo, imamo jako potentnog Burića koji je koristan na poziciji centra, na stativi, na vanjskoj poziciji, na poziciji beka. Dečko igra sjajno", pohvalio je Smodlaka.

Uz standardno dobre centre, posebno je važna forma Konstantina Harkova.

"Jako je bitno da imamo ljevaka koji je raspoložen na ovom prvenstvu. Kada dođu teže utakmice, onda zaista dobivamo tu pravu širinu, ubojitu lijevu i ubojitu desnu stranu. Centri su uvijek nezaustavljivi, Bijač i Marcelić su sigurni na golu, i to je nešto što nam daje pravo nadati se borbi za medalje", optimističan je Smodlaka.

Sada slijedi Grčka, pravi početak prvenstva

Pravi ispit za Barakude slijedi već u četvrtak, kada ih očekuje dvoboj s Grčkom. Smodlaka tu utakmicu vidi kao stvarni početak Europskog prvenstva za Hrvatsku.

"Grčka igra odlično. Ti Grci su već godinama na visokom nivou. Čak bih rekao da često nemaju ni sreće i da nisu uzeli toliko medalja koliko su možda zaslužili", analizira Smodlaka sljedećeg protivnika, opisujući ih kao izvrsnu momčad.

Za pobjedu protiv tako kvalitetnog suparnika bit će potrebna maksimalna koncentracija od prve do zadnje minute.

"Utakmice će biti sve teže. Treba zadržati koncentraciju, snagu i ići korak po korak. Nema tu velike filozofije. Mi smo naučili igrati takve turnire, imamo snagu, širinu, znanje i kvalitetu", poručuje Smodlaka.

'Srbija je mentalno jaka, ostali su rezultati očekivani'

Osvrnuo se i na ostale rezultate na prvenstvu, posebno na Srbiju koja je nakon iznenađujućeg poraza od Nizozemske svladala jednog od najvećih favorita, Španjolsku.

"Ne bih se uopće vraćao na tu utakmicu s Nizozemskom. Oni su i u prošlosti gubili neke banalne utakmice i na kraju uvijek uspijevali doći do kraja. Pobjedom protiv Španjolske potvrdili su da su mentalno i dalje jaki i da su vrlo, vrlo visoko na ljestvici favorita", komentirao je Smodlaka.

Ostali rezultati, prema njegovom mišljenju, uglavnom su bili unutar očekivanja.

"Crna Gora minus tri protiv Mađarske, rekao bih očekivano. Italija također, sve je nekako manje-više očekivano", zaključio je.

Hrvatska je, dakle, na pravom putu. Početni zadatak je odrađen uvjerljivo, a širina igračkog kadra i forma ključnih pojedinaca daju razloga za optimizam. Prave bitke, kako kaže Mile Smodlaka, tek dolaze, a prva od njih, protiv Grčke, pokazat će od kakvog su materijala satkane "Barakude" na ovom prvenstvu.

