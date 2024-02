Mile Smodlaka, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist, najbolji i najdominantniji svjetski centar svog vremena, uz Igora Hinića, svog reprezentativnog suigrača, partnera po zločinu, odlučio je reći što mu je na duši, izbaciti neke stvari iz sebe...

'Imam potrebu reći neke stvari'

"Jesu, bile su mi na duši. Imao sam potrebu sve to reći. Teško mi je bilo gledati napade na izbornika Ivicu Tucka, kad nije išlo, jer nije fer i nije to zaslužio. Znam koliko je napravio puno za hrvatski vaterpolo. Olako napadamo, kritiziramo, pametujemo... naša je baza jako mala. Znam s kojim se problemima on susreće i bavi. Koliko je teško. Ovo što su napravili, ovo zlato, je van svake pameti", rekao nam je Mlle Smodlaka jučer na kraju razgovora. Ali, vratimo se na početak, nekih 17 i pol minuta ranije...

Mile Smodlaka javio se portalu Net.hr, uzvratio na poziv nakon finala Hrvatske i Italije na SP-u u Dohi. Nakon lutrije peteraca, naši su vaterpolisti trijumfirali 15-13. Mile Smodlaka, trener mlađih dobnih skupina u vaterpolskom klubu Jadran u Splitu, otvorio je u potpunosti dušu...

Je li hrvatski vaterpolo, gledajući kontinuitet uspješnosti, najuspješniji hrvatski nacionalni sport?

"Loše baratam brojkama, ali ovako na prvu, mislim da je", rekao nam je u uvodu Mile Smodlaka.

Vaterpolo je dosta podcijenjen na sportskoj mapi interesa Hrvata.

"Činjenica je i ta da vaterpolo igraju 3 reprezentacije, 7 ako ćemo proširiti, iskreno... Hrvatska, Italija, Španjolska, Francuska, Srbija, Crna Gora, Mađarska... hoću reći da mali broj reprezentacija igra vrhunski vaterpolo, mi smo među njima."

'Vaterpolo je dosta zahtjevan i težak'

Da li bi se trebalo više ulagati u hrvatski vaterpolo? Dobro je što ovakve stvari, uspjesi, sportu daju na popularnosti. Klinci će, nadamo se, više uskakati u bazen, u more na ljeto i igrati vaterpolo, kako bi pokušalii oni ostvariti sportske snove svojih idola u vaterpolu.

"Mi smo ovdje imali jednu situaciju da nakon osvojenog zlata u Spaladium Areni, onog europskog 2022., najveće naše zvijezde idu po školama i animiraju djecu, ali nismo uspjeli postići neki veliki rezultat. Jer, problem je našeg sporta što je dosta zahtjevan i težak. Zanimljiv je, atraktivan isto, egzotičan, ali je težak. Dođe te djece, ali se ne zadržavaju dugo. Vrlo je teško."

Što se mora napraviti da se više djece bavi vaterpolom? Očito slab utjecaj ima žetva uspjeha, dobrih rezultata, svih vaterpolskih selekcija naše sportske zemlje u posljednjih 20 godina, ako ne i više...

"Ja bih se vratio u osnovne škole. Vratio bih se u nekakav tjelesni odgoj i obvezu da djeca iz osnovne škole imaju nekakav obavezni program učenja plivanja itd. Jer, mi smo uistinu teška egzotika, pogotovo mi koji živimo na moru. Nevjerojatni su neki podaci, pazite sad ovo - radila su se neka istraživanja da u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, konkretno, od prvog do četvrtog razreda ima 75% djece koji su neplivači. U Šibenskoj i još više, mislim da je nekih 80%. To je zabrinjavajuće,nevezano za vaterpolo".

Kad ovo slušamo, onda nam se ovaj grandiozni uspjeh čini još grandioznijim, većim...

"Je. Apsolutno. Moramo pogledati situaciju u našim mladim kategorijama. Svi klubovi u Hrvatskoj imaju problem za sastaviti ekipu brojčano. Nismo u stanju u pojedinim kategorijama, selekcijama, sastaviti momčad. Da zadovoljimo zapisnik. Znači, problemi su veliki, ali ovo je nevjerojatno.

'Igrači su imali poseban motiv'

Nevjerojatno je i to da je Ivica Tucak, njegov stručni stožer, Pero Kuterovac, kondicijski trener i trener plivanja, sa smanjenom selekcijom u odnosu na ostale jake reprezentacije poput Mađarske (odmarali 7 igrača na EP-u i nisu uspjeli), Crne Gore (isto odmarali više od pola momčadi na EP-u), uspjeli uzeti zlato na SP-u.

Mjesec dana nakon srebra sa EP-u. Doslovno, skoro s istom momčadi iz Hrvatske, bez golmana Popadića i Luke Bukića, zbog problema s ozljedama, tj nužnim operacijama lakta, odnosno preponske kile. U kratkom vremenskom roku dva uspjeha, medalje, finala, euro srebro, pa svjetsko zlato. Po prvi put ikad je to netko napravio u specifičnoj situaciji.

"To je zasluga čitavog stožera. Naravno, pod vodstvom Ivice Tucka. Tu je i spomenuti Pero Kuterovac. Hrvatska nema taj luksuz kao što imaju neke druge reprezentacije. Ovo sve što je plivaloi borilo se u Dohi, to je najbolje što hrvatski vaterpolo trenutno ima. Veću selekciju od toga nemamo."

Što je bilo presudno u hrvatskom osvajanju svijeta u vaterpolu?

"Najveći faktor je bilo ono što je našim igračima ostalo u glavama. To je da su ostali dužni na EP-u u Zagrebu. Bili smo protiv Španjolaca u finalu blizu, imali sve, na kraju nismo postali u Hrvatskoj prvaci. Mislim da je to nabrijalo naše, stvorilo im dišpet, inat dodatni, motiv... dalo je jednu dodatnu energiju. U tom finalnoj utakmici protiv Španjolske smo bili bolji. Nema tu uopće dileme. Mislim da je bila nekakva glavna komponenta svega toga. Teško je u vrhunskom sportu pričati o inatu. To zvuči malo besmisleno na prvu, ali stvarno mislim da može biti ključno. Ova ekipa Hrvatske je jedna obitelj, svi se drže skupa, svi za jednog, jedan za sve."

Najveći dobitak nije sportski, zlato, nego dugoročno, karakter i mentalitet igrača...

"Mislim da ovaj period od dva i pol mjeseca provedenih zajedno, je bio naš najveći benefit, najveća hrvatska prednost. U našoj reprezentaciji nemate zvijezdu i ovi igrači koji bi mogli biti zvijezde, nisu zvijezde, ne ponašaju se tako. Stvarno su kao jedna obitelj. Svatko daje najviše od sebe što može za nekakav krajnji cilj. Nema velikog iskakanja, ima onog normalnog, što iznjedri kolektivna dobra igra. Uvijek netko iskoči. Danas Pero, sutra Marko, za 5 dana briljira Mate... ali nema u tum odnosima i stavovima nema zvijezde, iskakanja i to je najveći adut naše vaterpolske repezentacije."

Ivica Tucak je glavni kreator i arhitekt uspjeha hrvatskog vaterpola od 2012., kad je u rujnu svečano predstavljen na Mladosti kao Rudićev nasljednik na izborničkoj poziciji.

"Imamo izbornika Ivicu Tucka koji je iskusan, uspješan i koji jako dobro zna kako treba s tim kolektivom upravljati. Prozivaju ga non-stop. Ja se, u svojim izjavama, već dvije godine govorim da mi bolje od njega nemamo. Ivica Tucak je najbolje riješenje za hrvatski vaterpolo. I sad, evo, imam pravo to reći, ponoviti. Dvije godine ja to govorim. I nakon Fukuoke, prije Europskog prvenstva u Splitu. Ja ne znam u niti jednom sportu, niti jednog izbornika, koji imaju toliko trofeja kao on. Toliko je udaraca primio. Niskih, ovakvih, onakvih, ja se čudim što je on uopće i tu. Jer, vjerujte mi, Tucak ima ponuda sa sto strana. Može lagano otići negdi gdje će mu biti puno komotnije, s puno više novaca, ali ne. Tucak voli svoju državu, voli dečke i oni su uistinu jedna obitelj. Dišu svi jedan za drugog. I onda kad je najteže dođe rezultat, ovako nešto se dogodi."

Kad kažete da ga napadaju, prozivaju, udaraju, tko točno? Njega javnost, barem je takva naša percepcija, voli. Čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, domoljub, nažalost ostao je bez kćerkice, ali nije pokleknuo, nego je ostvario sportsku izvrsnost kao izbornik, trener, u inat sudbini, svima. Voli svoju zemlju, ali na jedan normalan način. Lud je za vaterpolom.

'Ima tih dežurnih kritičara, iznenadili bi ste se'

"Je, istina je sve što ste naveli, ali uvijek ima onih koji se javljaju, kritizira. Oni dežurni kritičari, iznenadili bi ste se koliko ih ima. Nažalost, u jednom periodu njegove trenerske karijere, to je išlo i na osobnu razinu. Bio je jako potresen. Razočaran."

Kad je to točno bilo?

"Ma to se non-stop događa. Netko tko prati dolje komentare na portalima, uvijek će naći toga. Javljaju se i moje kolege, naše kolege, s vremena na vrijeme, onako dosta kritički. Rekao bih neutemeljeno, vrlo nerealno. Nismo mi baš država koja toliko ulaže u vaterpolo da bi mi morali se sa svakog natjecanja vratiti sa medaljom. Da ne govorim o zlatu na SP-u, Znači, ovo je čudo. Nadam se da će sad ti zli jezici, dežurni kritičari svih vrsta, začepiti i više ništa zlonamjerno komentirati."

'Teško je sto puta se dokazati. Pa, dokle više?!'

Ovo vam je bilo na duši...

"Je. S Ivicom Tuckom sam radio šest godina. Znam koliko on to osobno doživljava. Koliko mu je teško, koliko živi za to. Koliko mu je stalo do toga. Ivica Tucak živi za uspjeh s Hrvatskom. Mene smetaju zločeste kritike, neutemeljene prema njemu i bila bi velika šteta da ga Hrvatska izgubi na kormilu. Nadam se da sad to svi znaju. Teško je sto puta se dokazati, To je teško, pogotovo u državi gdje to nije neki kriterij. Jer, ljudi u ovoj državi, onako, ne znam hoću li sad biti krivo shvaćen, ali kod nas se olako stiću nekakve titule, hvalospjevi. Ivica Tucak, s druge strane, je jedan od onih koji se svakog dana moraju dokazivati, iznova. Pa, dokle više?! Nakon današnjeg dana više ne treba nitko, apsolutno nitko, nikad više, Tucku prebaciti ništa. Ne znam više što bi čovjek trebao napraviti da zasluži apsolutno poštovanje. To je ono što mene muči, a muči me i što vidim tko i što piše, tko Tucka sve proziva. Nakon Fukuoke ga se prozivalo, a ja sam ga branio. Najmanje što može Tucak dobiti, što je zaslužio, uz naš naklon i mir za izbornički posao. Bar sad."

Jerko Marinić Kragić i Mate Anić su vaši bivši igrači koje ste trenirali, koje poznajete. Vedete vašeg Jadrana kao i Rino Burić... Anić je uletio umjesto Popadića Tonija.

"Znam puno, jako puno o Jerku i Mati. Trenirao sam ih obojicu. Čak tu ima puno više pozadine nego ovog nekog trenerskog dijela. Pogotovo kad je u pitanju Jere Marinić Kragić. Nekakve situacije iz njegovog života, vezano za nekakve probleme na nogometnim utakmicama. On je bio napušten, odbačen, pečatiran, označen, nitko u njega nije vjerovao. Jerko Marinić Kragić je sad junak nacije".

Od 'orjunaša' do junaka nacije

Od "orjunaša" kako su ga prozvali neki, do junaka nacije. Nije loše...

"Je. I svaka mu čast na tome. I to sa 33 godine, umjesto sa 26. Ako me shvaćate. Što se tiče Mate Anića, to je jedan divan momak, jako pametan, vrijedan, koji trenira krvavo. Koji to sve skupa, ja bih rekao, čitavu svoju karijeru čeka šansu iz drugog plana, stalno čeka neke prilike. Sad je dobio priliku, doduše opet iz drugog plana, ali ju je dobio. Prvi put netko može reći slučajno, drugi već nije. Mi koji ga znamo, znamo koliko je dobar, pogotovo u dijelu obrana peteraca. U ovoj sezoni ih ima obranjeno dosta. Nije slučajno bio zamijenjen, nije slučajno završio na golu baš u tim trenucima. Ima tko o tome brine, radi, zna... velika zasluge ide treneru golmana Rencu Posinkoviću. Ima potpuno povjerenje od strane Tucka. Drago mi je da su njih dvojica, trojica s Burićem iz mog Jadrana, ali sretan sam zbog svih. Zaslužili su", zaključio je Mile Smodlaka.

