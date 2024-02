Frano Vićan nam je rekao - to što profesor Pero Kuterovac, kondicijski trener vaterpolske reprezentacije Hrvatske, po mnogima najbolji u Hrvatskoj, radi u segmentu održavanja maksimuma forme vaterpolista na dva velika natjecanja kroz kratko vrijeme, to je umjetnost.

Hrvatski vaterpolisti su u mjesec dana ostvarili nastup u dva finala. U onom prvom, na EP-u u Zagrebu, izgubili su dramatičnim golom u posljednjoj sekundi od Španjolske. Sad su opet u finalu, samo na SP-u. Italija stoji na putu prema samom tronu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umjetnost Pere Kuterovca

Nikad se takvo što nije dogodilo u hrvatskom vaterpolu. Pero Kuterovac nam je rekao kako mu se u ekipnom sportu tako mali razmak između dva velika natjecanja, izazovi koji su tu prisutni, nije još dogodio. Morao je posegnuti u čarobnu torbu...

"Nisam ja nikakav čarobnjak, samo radim svoj posao sa sjajnim sportašima i suradnicima", kazat će Pero Kuterovac koji je pročitao na Net.hr-u što je Frano Vićan za njega kazao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Perko Kuterovac, čovjek koji je kao junak iz sjene donio hrvatskom sportu 32 medalje and counting, javio nam se nešto malo iza 11 sati iz Dohe, nakon trosatnog treninga. Kad smo čuli da su vaterpolisti trenirali tri sata, umalo smo pali u nesvjest...

Foto: Davor Javorović/PIXSELL Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Koliko? Tri sata? Majko draga... u finalu SP-a, drugom u mjesec dana?" - rekao je potpisnik ovog teksta Peri Kuterovcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Puno mi znače riječi Frane Vićana'

"Istezanje, ovo - ono, ništa specijalno", objasnio nam je mrtvo hladno Pero Kuterovac.

NET.HR: Kako komentirate riječi velikog Frane Vićana?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: (Smijeh). Lijepo, lijepo, drago mi je zato što je to čovjek kojeg sam trenirao dugi niz godina. To mi puno znači. On je ipak netko iznutra, iz naše obitelji.

NET.HR: Znate li na koliko ste sad osvojenih medalja u hrvatskom sportu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Ne znam, stvarno ne brojim. Nemam pojma. Može biti da ih imam 32. Skoro svake godine osvajam po medalju. Ajde, nije možda baš svake, ali pošto radim sa dosta različitih sportova. Možda nekako tako svake godine i ispadne. Znate, nije mi to neka sportska disciplina sad da brojim te medalje. Jednostavno, radim za to i kad odradim, zaboravim i idem dalje, Inače bi vjerojatno se zaustavio na dvije-tri, kad bi se zadovoljio s tim.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

NET.HR: Nikad niste bili u ovako izazovnoj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Ovo je stvarno specifično što se događa u vaterpolu. U nekim drugim sportovma je to apsolutno normalno. U tenisu ljudi igraju 30 turnira godišnje. Dosta sam iskustva skupio u tim sportovima u kojima morate pripremiti sportaša, da praktično bude u formi 10 mjeseci godišnje. Što se tiče ekipnih sportova, ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo, da su dva turnira tako blizu. Sve se radi o doziranju opterećenja, kontroli treniranosti i upravljanju sportskom formom. Jednostavno.

NET.HR: Jednostavno za vas. Za nas enigma. Jako puno iskustva stoji iza svega toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: To bi trebali imati razgovor od sat vremena, da vam idem sve to objašnjavati.

NET.HR: Što je bilo najizazovnije u zadnjih nekoliko tjedana?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Najizazovniji je bio tjedan nakon onog izgubljenog zlata'

KUTEROVAC: Najizazovniji je bio prvi tjedan nakon EP-a. Nesretno smo izgubili zlato, neću reći da smo osvojili srebro, nego smo izgubili zlato i došlo je do jednog velikog pražnjenja, energetskog, a najviše emotivnog. Tako da je tih prvih tjedan dana trebalo odraditi više nekakve stvar kroz razgovor i to, da ih jednostavno vratite iz kanala. Svi smo bili u tom trenutku malo u kanalu.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

NET.HR: Bili ste u kanalu, ali sad ste blizu samog vrha. Kolo sreće, se okreće...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Gledajte, fantastična su dva finala na dva velika turnira, u razmaku od mjesec dana. Rezultatski, to je savršenstvo. Gledajte, sad finale SP-a, na kraju će najviše odlučiti glava. Psihički, psihološki gledano, bit će ovo dečkima i svima nama najlakša utakmica. Zaslužili smo to finale, čitav samo turnir odigrali odlično. Tko bude opušteniji, tko se bude manje zgrčio, taj će biti u prednosti. Nadam se da ćemo uspjeti. Igrače pripremiti da odigraju opušteno i sad užitkom.

'Stanje u momčadi je loše, ali se borimo'

NET.HR: Kakva je situacija, stanje u momčadi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Stanje je loše. Stanje je takvo kakvo je, ali kako nama, tako i svima. Svi su potrošeni. Svi su umorni. Svi imaju male mikro ozljede, mikro traume koje riješavamo. Danas ujutro smo odradili regeneraciju. Napravili sve što moderna znanosti i moderni trening, što postoji na svijetu za sve to. Napravili smo stvarno sve i ja i liječnici, fizoterapeuti, svi smo odradili, napravili sve i još uvijek radimo. Danas ćemo pokušat napraviti tu superkompenzaciju ugljikohidratima. Idemo opušteno, sigurni u sebe. Mislim da ćemo biti dobri i da ćemo odigrati dobro finale.

NET.HR: Talijani su dobri plivači. Koliko ih poznajete?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Talijani igraju agresivni vaterpolo'

KUTEROVAC: Znam Talijane dobro zato što surađujem sa Sandrom Suknom u Pro Reccu, pa ih dosta dobro poznajem. Bit ćemo na maksimumu i mi i oni što se tiče preformansa, želje i htjenja. Talijani igraju taj jedan malo agresivniji vaterpolo u smislu da idu preko glave, na rizik isključenja. Ako im budemo odgovorili agresivno, dovoljno u početku utakmice, ako im damk do znanja da ćemo vratiti istom mjerom, možemo s njima igrati egal utakmicu i na kraju pobijediti.

NET.HR: Spomenuli ste taj kanal. Koliko vi kao kondicijski trener utječete na psihički segment pripreme oporavka igrača, imate li ulogu i svojevrsnog "psihologa"?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dosta utječem u segmentu psihe i plivanja kao takvog'

KUTEROVAC: U svakom slučaju da. Pogotovo ja sad nakon ovoliko godina rada i iskustva. Dosta utječem u tom segmentu, jer ih ja jako dobro poznajem. Znam točno kako tko reagira, kaga što, individualno ih znam. Znam kako pristupiti svakom od njih, motivirat ih. Pokrivam i taj dio, naravno, mi zajedno svi, izbornik, čitav stručni stožer, ali i ja isto dosta radim na tome.

NET.HR: Završili ste 1997. Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu, popularni Dif - smjer plivanje i kondicijska priprema. 2004. Poslijediplomski studij na Fakultetu za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu. 2017. Doktorski studij na Kineziološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Profesor ste tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja i visoki trener plivanja. Jeste li trener plivanja dečkima sad u reprezentaciji?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Da, naravno. Plivački trening je sastavni dio vaterpolo pripreme. Jer, kretanje u vaterpolu je plivanje. Puno mi je pomogli pritom to što sam prije svega plivački trener, da budem tako uspješan u tom sportu.

Impresivna lista sportaša

NET.HR: Znači, kad vaterpolisti plivaju kao manijaci u bazenu, moramo se sjetiti vas...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: (Smijeh). Ma ne morate. U biti, sjetite se svih nas, jer to je jedna zatvorena uspješna radna cjelina. Općenito, čitav taj performans nije samo moje djelo, nego konjuktura svih nas, razumijete... ja sam zadužen za taj performans, ali performans bez vještine ne znači bog zna što ili obrnuto. To je spoj i mog i Tuckovog posla, svih nas. Svi smo mi jedan mali kotačić u mehanizmu uspjeha.

NET.HR: Referentna lista sportaša vam je impresivna. Trenirali ste jednog Ryana Lochtea, radili u hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji, sa Sanjom Jovanović, Marijom Todorovićem, Bojanom Bogdanovićem, Domagojem Duvnjakom, Filipom Hrgovićem, Damirom Martinom, Bornom Ćorićem, Lovrom Kalinićem, Petrom Bočkajom, Dujom Čopom, Markom Kopljarom, Karlom Leticom, ... mogli bi ovako do sutra...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Oni su svi, prije svega, vrhunski sportaši, ali razlike među njima su ogromne.

'Uživao sam raditi s Duvnjakom'

NET.HR: Kako je bilo raditi s Domagojem Duvnjakom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KUTEROVAC: Odlično. Uživao sam. Oni su isto svi posebni. Sportaši koji se bave ekipnim sportovima su puno ugodniji za neku suradnju u smislu odnosa, ekstrovertiranosti. Oni su svi ekstroverti. Svi su puno lakši. S individualnim sportašima je to puno teže. Oni su sami po sebi introvertirane osobe. Teško je ući u njihovu glavu. Volim i jedne i druge, ali Domagoj i dan danas smo jako dobri prijatelji. Kad smo išli u Dohu, on se vraćao za Njemačku. Vidjeli smo se i tako. Uživali u kratkom razgovoru, kao i uvijek.

NET.HR: Zašto više ne radite u muškoj rukometnoj reprezentaciji?

KUTEROVAC: Radim u ženskoj rukometno reprezentaciji, a što se tiče muške, radio sam u njoj 2018.

'Ne mogu sve stići, prenatrpan sam obvezama'

NET.HR: Što se dogodilo?

KUTEROVAC: Jednostavno, to je nemoguće. Volio bih da to sve mogu, ali i ovako sam prebukiran, prenatrpan rasporedom, obvezama... na rubu sam. Evo, dat' ću vam primjer. Jučer smo ušli u finale nakon jedne teške, mučne i dramatične utakmice. Došao sam u hotel, napunio kadu s vodom i ležao dva sata u gledao strop. Znate ono, kad budete prazni u svakom pogledu, to nije lako. To je užasno teško. Još i rukomet... ne bih mogao, razbolio bih se, fizički ne bih mogao. I ja kad nešto radim, želim to raditi maksimalno. Inače neću ni raditi.

'Od svakog sportaša s kojim sam radio, surađivao, trenirao, naučio sma nešto'

NET.HR: Kako je bilo surađivati s Filipom Hrgovićem?

KUTEROVAC: Dobro. Isto mi je to jedno dobro iskustvo. On je skroz drugačiji. Boksači su dosta agresivni ljudi, u smislu napadački, ali ne da će te sad udariti. Nego, karakterno, pristupanjem... onako, od svakog od njih svih, to i je ono što mene čini takvim. Od svakog od sportaša koje sam trenirao, s kojima sma surađivao, radio, naučio sam nešto. U tome je moja tajna uspjeha možda. Ništa me više ne može iznenaditi.

NET.HR: Lovre Kalinić, nogomet? Duje Čop, Karlo Letica, Ante Čorić, Filip Benković i Petar Bočkaj čine nogometnu referentnu listu sportaša vašeg CV-a.

' Milost ne tražim, ali ju ni nedajem. Svima kažem što ih ide'

KUTEROVAC: Lovre Kalinić je isto jedan divan mladić, krasan, kao i svi. Prijatelji smo. To mi je nekako i najviše, moja najveća pobjeda, u stvari, što sve te ljude tjeram u bol, a postajemo jako dobri prijatelji. Isto je tako i u reprezentaciji Hrvatske u vaterpolu sad, s ovim dečkima. Ja imam takav način rada. Potpuno sam tu otvoren. Kažem svima sve u lice što koga idem. Milost ne tražim, ali ju ni nedajem. Oni znaju vrlo dobro što mogu očekivati od mene i što mogu dobiti nazad. I to funkcionira savršeno.

'Tenis je mašina za pravljenje socijalnih luđaka'

NET.HR: S kojim sportašima je najteže, najizazovnije raditi?

KUTROVAC: Jako je teško raditi s tenisačima. To je u principu najteže.

NET.HR: Borna Ćorić, Borna Gojo i Duje Ajduković su vaša teniska lista referentnih sportaša.

KUTEROVAC: Je. Gledajte, tenis je sam po sebi sport koji je mašina za pravljenje socijalnih luđaka. Često puta znam reći da je tenisa najteži sport. Igrate, putujete, pobjeđujete, gubite, putujete, tako u krug 10-11 mjeseci, pod stresom... sami... taj tenis je stvarno užasno težak i ljudi koji uđu u to, to su fantastični sportaši. Cijenim ih beskrajno. U tenisu je jako teško jer morate stalno intervenirati u smislu programiranja, planiranja treninga, pa ozljede... ima, postoje milijun varijabli koje morate uzeti u obzir da bi napravili nešto dobro. Puno više nego u drugim sportovima.

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo

Pogledajte u videu dolje razgovor Pere Kuterovca za portal Net.hr. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu 23. rujna 2022. Otkrio nam je tajnu svog uspjeha u kondicijskoj pripremi.