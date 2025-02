Hrvatski zlatni olimpijci otkrili tajne vrhunske pripreme i pomicanja granica ljudske izdržljivosti

Brojni hrvatski olimpijci i njihovi treneri otvorili su 23. izdanje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša u Zagrebu.

Kako pomaknuti granice ljudske izdržljivosti? Koja je tajna vrhunske snage u sportovima gdje odlučuju tisućinke sekunde? Može li umjetna inteligencija predvidjeti umor i spriječiti ozljede? Odgovore na ova i brojna druga pitanja kroz zanimljive panel diskusije, svoja iskustva i metode rada dali su zlatni olimpijci, njihovi treneri ali i brojni drugi sportaši te sportski stručnjaci tijekom prvog dana 23. izdanja međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša.

Trener Nikola Bralić i braća Martin i Valent Sinković govorili su o treninzima izdržljivosti u veslanju, ističući kako uspjeh na vodi nije samo rezultat tjelesne spremnosti, već i mentalne čvrstoće. Istaknuli su kako je svaka dionica na vodi drugačija. Vjetar, valovi, umor, sve to testira granice izdržljivosti, a ključ je u prilagodbi, u tome da tijelo naučimo raditi pod pritiskom i u ekstremnim uvjetima.

Vladimir Mađarević i Aurel Benović, jedan od najboljih hrvatskih gimnastičara, predstavili su metode treninga izdržljivosti u gimnastici. Poručili su kako svaki pokret u gimnastici zahtijeva eksplozivnu snagu, ali i izdržljivost. Priprema tijela za taj spoj snage i preciznosti ono je što čini razliku na velikim natjecanjima.

"U treningu se koriste razne vježbe, poput vježbi preklapanja, trčanja, skokova i pliometrijskih vježbi, što mi pomaže da dođem do optimalne kondicijske forme prije svakog natjecanja. Treniram dva puta dnevno po dva do dva i pol sata, ovisno o danu, što ukupno iznosi četiri do pet sati dnevno, a fokus treninga varira ovisno o sezoni. Zimi se više posvećujem snazi, dok sam u natjecateljskom periodu usmjeren na pliometrijske vježbe, kondicijsku izdržljivost i pripreme za natjecanja“, istaknuo je Aurel Benović, kojeg uskoro očekuje Svjetski kup u Osijeku, zatim Europsko prvenstvo u Leipzigu u svibnju, a na kraju godine Svjetsko prvenstvo u Jakarti.

Detalji i sitnice koje čine razliku

Džudašica Barbara Matić, svjetska prvakinja, zajedno sa svojim trenerima Vladom Preradovićem i Renatom Šunjergom, govorila je o specifičnoj snazi i jakosti u judu. Sve je stvar tehnike, eksplozivnosti i sposobnosti da se održi intenzitet borbe do samog kraja.

"Nužno je da tjelesna i mentalna forma na natjecanjima budu na vrhuncu. To su detalji i sitnice koje čine razliku. Prehrana i tjelesna priprema idu ruku pod ruku. Svi treninzi ali i način života su usmjereni na to da na dan natjecanja budem u najboljoj mogućoj formi.” - rekla je Barbara Matić i dodala: „Imala sam sreću steći veliko iskustvo, ali isto tako, bilo je trenutaka kada sam se morala suočiti s izazovima i učiti na vlastitim greškama. Kroz sve to, naučila sam koliko su važni disciplina, odgovornost i prilagodba različitim situacijama. Ako ste svjesni toga, spremni ste nositi se sa svim izazovima.“

U fokusu konferencije nije samo tjelesna priprema sportaša, sve veći naglasak stavlja se i na znanstveni pristup treninzima. Među predavačima istaknuo se Marko Sukreški, stručnjak za sportsku analitiku, koji je prikazao kako se umjetna inteligencija koristi u kondicijskoj pripremi. Posebni uređaji danas mogu predvidjeti umor, spriječiti ozljede i prilagoditi treninge svakom pojedincu, no uloga trenera i ljudske intuicije i dalje ostaje presudna.

Otvorenju međunarodne konferencije KPS prisustvovali su brojni ugledni gosti među kojima i predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora Vesna Vučemilović, posebni savjetnik ministra turizma i sporta Marko Žaja, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Jasenka Ostojić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić, predsjednica Nacionalnog vijeća za sport i ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja Danira Bilić, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe Hrvatskog olimpijskog odbora Neven Šavora, ravnatelj Hrvatske olimpijske akademije Saša Ceraj i mnogi drugi.

Konferenciju organizira Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora (Centra za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme). Svojim 23. izdanjem, KPS još jednom potvrđuje status ključnog događaja za kondicijsku pripremu sportaša, koji spaja znanstvena dostignuća i iskustva vrhunskih sportaša.

