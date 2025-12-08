Trump dva puta pogriješio ime Stallonea pa zapalio internet

Veliki gaf američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) obilježio je ovogodišnju dodjelu priznanja Kennedy Center Honors 2025., gdje je pred okupljenima dvaput pogrešno izgovorio ime slavnog glumca Sylvestera Stallonea (79). Zvijezda “Rockyja” i “Ramba” primala je prestižno priznanje, no Trump ga je nekoliko puta nazvao – “Sallone”.

Trump dvaput izgovorio pogrešno prezime

Tijekom svečanog obraćanja u Ovalnom uredu, Trump je Stallonea predstavio kao “prijatelja, iznimnu osobu i jednu od najvećih filmskih zvijezda”. No odmah zatim mu se potkrala pogreška pa ga je oslovio kao “Sylvester ‘Sly’ Sallone”. Isto prezime izgovorio je i u trenutku kada mu je stavljao medalju oko vrata.

Društvene mreže planule

Iako se Sylvester Stallone nije uvrijedio i nije reagirao na pogrešku, korisnici na društvenim mrežama nisu bili tako blagi. Mnogi su komentirali kako predsjednik često griješi u izgovoru imena te da bi “barem trebao uvježbati najvažnije govorne dijelove”.

Jedan korisnik X-a napisao je: “Trump je toliko izvan fokusa da više ne može izgovoriti ni Stalloneovo ime.” Drugi su istaknuli da ga je dvaput nazvao “Sallone”, dok je treći dodao: “Predstavlja ljude kao da čita poruke napisane u tri ujutro.”

Stallone hvalio predsjednika nakon izbora

Zanimljivo, unatoč gafovima, Stallone i ranije nije skrivao divljenje prema Trumpu. Nakon njegovog povratka u Bijelu kuću, glumac je američkog predsjednika opisao kao “mitski lik” i usporedio ga s “drugim Georgeom Washingtonom”, prenosi The Independent.

Uz Stallonea, ovogodišnji laureati Kennedy Centra su i pjevači Gloria Gaynor, George Strait, rock-bend Kiss te glumac Michael Crawford. Trump je cijelu skupinu nazvao “generacijom ikona” čiji je rad “nadahnuo milijune Amerikanaca”.

