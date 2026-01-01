Čuvenu amsterdamsku crkvu u novogodišnjoj noći gutao plamen: Vatra još nije pod kontrolom

Veliki požar izbio je na Staru godinu u srcu Amsterdama. Ubrzo nakon ponoći, zapalila se crkva u najpopularnijem i najpoznatijem gradskom parku, Vondelparku. Prema prvim informacijama, ozljeđenih nema.

Slike prikazuju 50 metara visok toranj Vondelove crkve u plamenu, a iskre su zahvatile i obližnje automobile.

Prema sigurnosnim službama, urušili su se toranj, dijelovi lađe i dijelovi krova. Zgrada se ne može spasiti.

Na novogodišnje jutro požar još uvijek nije pod kontrolom, jalja Bild.

WATCH: Fire engulfs top of Vondelkerk (Vondel Church) in Amsterdam, The Netherlands.



pic.twitter.com/8iW7AEhwdT — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 1, 2026

Velika vatrogasna ekipa isprva je pokušala spiječiti pirenje poražarana lađu crkve. Glasnogovornik vatrogasne postrojbe rekao je za novinski portal AT5 oko 2.45 ujutro da se čini sve kako bi se "spasilo ono što još stoji". Međutim, dodao je: "Još uvijek možete vidjeti vjetar, plamen i iskre. Trenutno smo potpuno usredotočeni na spašavanje onoga što je ostalo. Ali to se događa vrlo brzo."

Vatrogasci iz drugih regija požurili su u pomoć. Mornarica je stigla u glavni grad iz Den Heldera s najvećim okretnim ljestvama u Nizozemskoj kako bi pomogla u gašenju požara.

Mještani u dubokom šoku

„Ne možete ni zamisliti što nam ovo radi“, kaže jedan od susjeda za AT5. „Ja ovdje živim već dugo. Ovdje sam odrastao. Nestvarno je. Jer je to iznimno stara crkva.“

Jedan turist je za "De Telegraaf" rekao: "Jako je tužno. Cijeli Amsterdam poznaje Vondelkirche. To je znamenitost koja je sada u plamenu. Neopisivo je."

#Breaking

A large fire broke out in the #Vondelkerk just before 1:00 a.m. The fire is mainly raging at the top of the church tower and can be seen from quite a distance. #VondelChurch#Amsterdam #Netherlands pic.twitter.com/zIfuuyRZo1

More footage of the moment the tower… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 1, 2026

Crkva Vondel izgrađena je 1872. godine i korištena je kao rimokatolička crkva do 1977. godine. Danas se koristi u druge svrhe, na primjer za posebne događaje poput koncerata. Požar je uništio izvorni toranj crkve iz 1904. godine.

Sinoćnji vatromet u Nizozemskoj

Uzrok požara u četvrtak ujutro bio je nepoznat. sumnja se na vatromet, ali to tek treba istražiti. Nizozemci su za ovu novogodišnju noć kupili posebno velik broj petardi i raketa jer u Nizomenskoj, parlamentarnom odlukom, od početka 2026/27 na snagu stupa zabrana vatrometa.