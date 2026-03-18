Mladi policijski kadet David (25) preminuo u Dubrovniku: Pozlilo mu je na obuci

David Perić (25) iz Čapljine, mladi policijski kadet, tragično je preminuo u srijedu.

Kadetu je pozlilo je prošlog četvrtka na obuci u Kuparima. Dubrovački dnevnik izvijestio je da je uslijedila hitna medicinska intervencija, a potom su ga prevezli u Opću bolnicu Dubrovnik. Liječnici su danima ulagali maksimalne napore kako bi mu spasili život.

Nažalost, David je preminuo u dubrovačkoj bolnici unatoč njihovim naporima.

'Neka mu je laka hrvatska gruda'

"Kolegice i kolege, polaznice i polaznici, nastavnici i nastavnice, razrednik Odjela 26, voditelji odgojnih skupina i cjelokupno osoblje Policijske akademije pamtiti će Davida kao osobu koja je prvenstveno voljela policiju, poziv za koji se opredijelio s puno ljubavi i interesa. Isticao se svojim primjerenim ponašanjem i vedrom naravi, ljubaznošću, zainteresiranošću usvajanja što više vještina, a prvenstveno susretljivo pomažući svojim kolegicama i kolegama, polaznicima i polaznicama u usvajanju nastavnog gradiva", napisala je dubrovačko-neretvanska policija u priopćenju.

"Prerani odlazak našeg Davida, kod svih nas ostavlja neizbrisiv trag. Iako mu životni put nije dopustio ostvarenje snova, uspomena na njegov trud, dobrotu i kolegijalnost živjet će i dalje. Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda", dodaje se u priopćenju.

