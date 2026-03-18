FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠUŠKA SE /

Talijanski velikan opet kupuje na Maksimiru, sada žele hit igrača Dinama

×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Talijanima je navodno prihvatljiv iznos njegovog potencijalnog transfera

18.3.2026.
18:25
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je prošle zime u svoje redove doveo Sandra Kulenovića, talijanski prvoligaš Torino sada želi kupiti još jednog napadača Plavih - Alžica Monsefa Barkrara.

Calciomercato je objavio da u Torinu žele dodatno osnažiti momčad za sljedeću sezonu, pogotovo u ofenzivnom dijelu, i jedan od igrača koji je privukao pažnju sportskom direktoru Gianluci Petrachiju je Bakrar, koji ove sezone igra važnu ulogu u Dinamu.

Bakrar ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine i Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na dva milijuna eura, a Talijani pišu da iznos njegovog transfera nije izvan dometa Torina.

Bakrar je oduševio svojim izvedbama u dresu Dinama, a Talijani navode kako ima potencijal da postane još bolji.

Ove sezone za Dinamo ima 27 nastupa u svim natjecanjima s učinkom od 12 golova i tri asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'

Monsef Bakrar Dinamo Transfer Serie A Sandro Kulenović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike