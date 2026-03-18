Talijanski velikan opet kupuje na Maksimiru, sada žele hit igrača Dinama

Nakon što je prošle zime u svoje redove doveo Sandra Kulenovića, talijanski prvoligaš Torino sada želi kupiti još jednog napadača Plavih - Alžica Monsefa Barkrara.

Calciomercato je objavio da u Torinu žele dodatno osnažiti momčad za sljedeću sezonu, pogotovo u ofenzivnom dijelu, i jedan od igrača koji je privukao pažnju sportskom direktoru Gianluci Petrachiju je Bakrar, koji ove sezone igra važnu ulogu u Dinamu.

Bakrar ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine i Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na dva milijuna eura, a Talijani pišu da iznos njegovog transfera nije izvan dometa Torina.

Bakrar je oduševio svojim izvedbama u dresu Dinama, a Talijani navode kako ima potencijal da postane još bolji.

Ove sezone za Dinamo ima 27 nastupa u svim natjecanjima s učinkom od 12 golova i tri asistencije.

