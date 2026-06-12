Lidija Bačić u pripijenoj majici pozirala na brodu: Iza prizora opuštanja krije se nešto drugo

Splitska pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i kao Lille, zna kako privući pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, podijelivši fotografiju na kojoj uživa u sunčanom danu na pučini.

Odjevena u jednostavnu crnu pripijenu majicu i traperice, s pogledom skrivenim iza sunčanih naočala, pjevačica je pokazala kako odmara.

Spoj posla i užitka u Vodicama

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o spontanom ljetnom bijegu od obaveza, tajming objave otkriva da je pozadina ove morske avanture ipak bila profesionalna. Naime, fotografija je objavljena u vrijeme kada je Bačić sudjelovala na poznatom CMC Festivalu u Vodicama, jednom od središnjih glazbenih događaja u Hrvatskoj.

Lidija je na festivalu trebala nastupiti s novom pjesmom "Haljina", a upravo na dan objave fotografije organiziran je tradicionalni izlet brodom za sve izvođače i medije.

Stoga je ovaj trenutak opuštanja na palubi zapravo bio dio službenog festivalskog programa.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Obožavatelji ne štede na komplimentima

Lidijini vjerni obožavatelji nisu dugo čekali da izraze svoje oduševljenje. Prostor za komentare ubrzo se ispunio pohvalama koje su stizale sa svih strana svijeta - od Bugarske i Italije do Brazila. I dok su joj inozemni pratitelji poručivali da je "apsolutno prekrasna" i "princeza", domaći su bili jednako rječiti. "Bezvremenska ljepotica Lile, prva diva, žena za sva vremena, jednostavno najbolja i najljepša bez konkurencije", istaknuo je jedan od pratitelja, sažimajući divljenje koje pjevačica izaziva kod svoje publike. Upravo ta interakcija s obožavateljima, koji cijene njezinu glazbu i pojavu, ključan je dio njezine popularnosti.