Lidija Bačić u pripijenoj majici pozirala na brodu: Iza prizora opuštanja krije se nešto drugo
Prostor za komentare ubrzo se ispunio pohvalama koje su stizale sa svih strana svijeta - od Bugarske i Italije do Brazila
Splitska pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i kao Lille, zna kako privući pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, podijelivši fotografiju na kojoj uživa u sunčanom danu na pučini.
Odjevena u jednostavnu crnu pripijenu majicu i traperice, s pogledom skrivenim iza sunčanih naočala, pjevačica je pokazala kako odmara.
Spoj posla i užitka u Vodicama
Iako se na prvi pogled čini da je riječ o spontanom ljetnom bijegu od obaveza, tajming objave otkriva da je pozadina ove morske avanture ipak bila profesionalna. Naime, fotografija je objavljena u vrijeme kada je Bačić sudjelovala na poznatom CMC Festivalu u Vodicama, jednom od središnjih glazbenih događaja u Hrvatskoj.
Lidija je na festivalu trebala nastupiti s novom pjesmom "Haljina", a upravo na dan objave fotografije organiziran je tradicionalni izlet brodom za sve izvođače i medije.
Stoga je ovaj trenutak opuštanja na palubi zapravo bio dio službenog festivalskog programa.
Obožavatelji ne štede na komplimentima
Lidijini vjerni obožavatelji nisu dugo čekali da izraze svoje oduševljenje. Prostor za komentare ubrzo se ispunio pohvalama koje su stizale sa svih strana svijeta - od Bugarske i Italije do Brazila. I dok su joj inozemni pratitelji poručivali da je "apsolutno prekrasna" i "princeza", domaći su bili jednako rječiti. "Bezvremenska ljepotica Lile, prva diva, žena za sva vremena, jednostavno najbolja i najljepša bez konkurencije", istaknuo je jedan od pratitelja, sažimajući divljenje koje pjevačica izaziva kod svoje publike. Upravo ta interakcija s obožavateljima, koji cijene njezinu glazbu i pojavu, ključan je dio njezine popularnosti.