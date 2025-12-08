Dva kafića kažnjena u Splitu, sve je završilo dolaskom policije: Kazne idu i do 650 eura

Dva ugostiteljska objekta u Splitu kažnjena su zbog glasne glazbe. Ljeto je iz nas, ali ipak smo ušli u veseli prosinac, pa ne čudi da Splićanima buka ponovo smeta.

Dok su se jedni ovako zabavljali, drugima je glasna glazba iza ponoći smetala, remetila im je noćni mir. Dvojica vlasnika ugostiteljskih objekata u Splitu kažnjena su zbog narušavanja reda i mira, pa je tako zabava završila dolaskom policije.

'Grad je zimi mrtav'

"Ja razumijem da to ljudima možda ide na živce, ali svakako je puno depresije u gradu. Nekako nam je ionako grad mrtav zimi i mislim da je lipo kad se ljudi vesele", ispričala je Korina iz Splita.

"Ne znam koliko to može biti problem, grad je turizma, tako da radost i veselje pogotovo u dvanaestom mjesecu. Mogli bi se malo svi suzdržat!, rekao je Mladen iz Zagreba.

"Meni ne smeta inače, tako da nemam ništa protiv. Ne znam sada ovisi valjda kako i gdje je buka. Ako je puno stanara, onda smeta buka svima", objasnila je Splićanka Dajana.

Kazne do 650 eura

Ugostiteljski objekti u blizini stambenih zagrada imaju ograničenje buke do 55 decibela, kada se prekorači buka slijede kazne koje su u rasponu od 260 pa sve do 650 eura ovisno o kojem je prekoračenju riječ, a i o postupanju komunalnih redara.

"Dozvolu za prekoračenje buke mogu dobiti samo organizatori manifestacija. Redovan rad ugostiteljskog objekta ili njihovog štekate bez obzira imaju li zvučnik ili nemaju zvučnik ne spada pod pojam manifestacije", objasnila je Antonija Eremut Erceg, pročelnica Službe za razvoj grada Splita.

Ugostiteljski objekti nemaju samo ograničenje kada je buka u pitanju već i kada je radno vrijeme. Jedna pjesma više i zadovoljan gost zato može skupo koštati, ali sudeći po svemu neke promjene će im ići u korist.

Foto: Screenshot/rtldanas

'Ne možemo prekoračit razinu buke'

"Ne može van radnog vremena ni ostat, ni trošit ni poslušat koju pjesmu više. Odnosno evo što se tiče radnog vremena sada smo s ministarstvom financija riješili da možemo sami produžiti radno vrijeme ako nam to tržište zahtjeva, ali razinu buke ne možemo prekoračit", rekla je Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK.

Tijekom turističke sezone građani su se žalili na glasne turiste i njihovo ponašanje, pa su komunalni redari bili u akciji s policijom u jezgri grada, s obzirom na to da je riječ o A zoni, a to je centar grada, tvrde sada problema nemaju.

"Tijekom zime situacija je sasvim drugačija, minimalan broj postupanja. Ja bih rekao da ih čak ni nema, jer u glavnom se sve fokusiralo na domaće stanovništvo koje je poprilično fino i kulturno", rekao je Josip Gabelica, voditelj Odsjeka za redarstvo Grada Splita.

Odgovornost pada i na građane

Komunalni redari nisu zaduženi za cijeli grad, stoga je odgovornost i na građanima koji prijavljuju buku policiji. Ugostitelji bi čak i onda kada dobiju dozvolu za prekoračenje imali još jedan trošak.

"Čak i kada dobijete dopuštenje za prekoračenje buke. Vi ste po zakonu dužni aranžirati ovlaštenog mjeritelj buke koji zapravo mora napraviti izvještaj da bi se pokazalo da dopuštenje prekoračenja također nije prekoračeno", nadodala je Eremut Erceg.

Zabava može trajati, ali ne i po svaku cijenu. Previše decibela, i dobra zabava brzo postaje prekršaj.