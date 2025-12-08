Stižu božićnice! Neki će isplatiti čak 600 eura, pogledajte tko je rekorder

Brojni gradovi i općine i ove će godine svojim umirovljenicima isplatiti božićnice, neki će ih isplatiti i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i osobama s invaliditetom, božićnice iznose od 30 eura do čak 600 eura, koliko i ove godine iznose u Umagu.

Sva četiri velika grada: Zagreb, Split, Osijek i Rijeka isplaćuju božićnice. U Zagrebu će ju dobiti više od 32.000 korisnika novčanih naknada, a iznosit će sto eura po korisniku. Za božićnice svojim umirovljenicima i socijalno potrebitima, Osijek je izdvojio rekordnih 628 tisuća eura, povećao je iznos božićnice i mirovinski cenzus za isplatu, na 520 eura.

Ovisno o visini mirovine, božićnice će iznositi 60, 80 i 120 eura.

Split će i ove godine isplatiti božićnice u nekoliko kategorija, a pravo na nju ostvaruju umirovljenici s prihodima do 332 eura koji su korisnici potpore u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Umirovljenici s prihodima do 119,45 eura dobit će 170 eura, oni koji primaju od 119,46 do 199,08 eura dobit će 120 eura, a umirovljenici s prihodima od 199,09 do 332 eura dobit će 100 eura.

Božićnicu od 170 eura primit će i njegovatelji, a korisnicima osobnog inkluzivnog dodatka, koji uz državnu pomoć primaju i gradsku naknadu, bit će isplaćeno 80 eura. Isti iznos Split je namijenio i korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i socijalno ugroženim učenicima i studenti koji primaju gradske potpore ili stipendije.

U Rijeci božićnica za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda, iznosi 130 eura. Za umirovljenike s mirovinom višom od 460 eura iz kućanstava s niskim prihodima i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina iznosi 100 eura.

Turistički gradovi široke ruke

U Velikoj Gorici božićnica će iznositi od 40 do 120 eura, a Grad će ju isplatiti svojim umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije te osobama s invaliditetom. Procjenjuje se da će ju dobiti više od 10 tisuća korisnika. Najveću božićnicu, 120 eura, dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 270 eura, a najmanju, 40 eura, oni s mirovinama od 480,01 do 750 eura. Božićnicu od 120 eura dobit će i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kojima iznos naknade iznosi 154,50 eura.

Rekorder po visini božićnice i ove je godine Umag, grad čiji proračun za 2026. iznosi rekordnih 60 milijuna eura. Njegovi umirovljenici i svi ostali čiji mjesečni prihodi ne prelaze 200 eura, dobit će po 600 eura.

Široke ruke je još jedan turistički grad, Mali Lošinj, osigurao je božićnice za sve umirovljenike, s tim da će po 300 eura dobiti oni s mirovinom do 265 eura, a oni s mirovinom preko tog iznosa, 50 eura.

Božićnicu od 111,49 eura Poreč će isplatiti osobama s navršenih 65 godina života koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije i osobama koje nisu u mirovini i ne ostvaruju nikakav dohodak.

Sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez stalnih primanja, povećao je Grad Hvar. Pravo na božićnice od 80 eura (lani 70 eura) imaju umirovljenici s mirovinom manjom od 840 eura mjesečno. U prošloj godini Hvar je isplatio 951 božićnica.

Božićnice u zagrebačkom prstenu i Dalmatinskoj zagori

Na poduljem su popisu gradova koji daju božićnice i gradovi zagrebačkog prstena. Samobor ih daje umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima nacionalne naknade. Po 85 eura dobit će korisnici s primanjima do 250 eura, oni s primanjima od 250,01 do 325 eura dobit će 60 eura, a oni s primanjima od 325,01 do 400 eura dobit će 45 eura božićnice.

Dugo Selo isplatit će božićnicu od 50 eura umirovljenicima čije primanje za studeni ne prelazi 600 eura te korisnicima prava na nacionalnu naknadu.

Skromnih 40 eura božićnice, neovisno o visini mirovine, isplaćuje Zaprešić.

Na svoje su umirovljenike mislili i gradovi u Dalmatinskoj zagori, Imotski svojim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 500 eura, isplaćuje po 70 eura božićnice, prije dvije godine takvih je umirovljenika bilo 730.

Sinj je ove godine povećao božićnice kao i cenzuse za umirovljenike. Uz nezaposlene i umirovljenike s primanjima do 450 eura božićnice će dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji, korisnici naknade za nezaposlene branitelje, njegovatelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade, osobe starije od 65 godina bez primanja.

Najviše božićnice iznosit će 150 eura, a dobit će ih umirovljenici s mirovinom do 200 eura. Sto eura dobit će oni s mirovinom od 200 do 300 eura, a 70 eura oni s mirovinom od 300 do 450 eura.

Božićnicu od 150 eura dobit će i osobe starije od 65 godina bez primanja, korisnici nacionalne naknade, roditelji njegovatelji i njegovatelji (prema rješenju HZSR-a), nezaposleni hrvatski branitelji, korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje.

Sve nezaposlene osobe u Sinju dobit će 70 eura božićnice.

Božićnice od 50 eura Vrlika daje umirovljenicima s mirovinom do 500 eura zajedno sa zaštitnim dodatkom, korisnicima nacionalne naknade za starije i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama bez ikakvih primanja starijima od 65 godina.

Primjere gradova slijede i općine

Božićnice dijele i brojni drugi gradovi, od Varaždina i Krapine, preko Bjelovara, Čazme, Vrbovca, Đakova i Belog Manastira do Opuzena, Makarske, Visa i Supetra.

Po 50 eura božićnice Vis daje svim umirovljenicima s mirovinom jednakom ili nižom od 500 eura, korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima koji ostvaruju neko drugo pravo iz socijalne skrbi, te svim nezaposlenim osobama na području grada Visa.

Isti iznos božićnice isplaćuje i grad Supetar, a namijenio ju je umirovljenicima koji imaju mirovinu do 500 eura mjesečno, osobama starijima od 65 godina koji nemaju mirovinu, nezaposlenim hrvatskim braniteljima, te onkološkim bolesnicima.

Primjere gradova slijedio je i niz općina, Marija Bistrica svim svojim umirovljenicima, čija je mirovina niža od 350 eura, daje 70 eura božićnice, dok će oni s mirovinom od 351 do 400 eura dobiti 50 eura. Pravo na božićnicu imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade te roditelji/njegovatelji.

Antunovac daje božićnicu svim umirovljenicima starijim od 55 godina, čija primanja ne prelaze 600 eura. Umirovljenici s primanjima do 300 eura dobit će 50 eura božićnice, a oni s primanjima od 300,01 eura do 600 eura božićnicu od 40 eura.

Po 50 eura božićnice daju općine Poličnik i Kali, prva umirovljenicima s mirovinom do 670 eura, te primateljima nacionalne naknade za starije i zajamčene minimalne naknade, a druga umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade.

