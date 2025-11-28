Poznato kada kreće isplata dara za djecu i božićnica u školama, provjerite tko može na to računati

Zaposlenici u školama u prosincu mogu računati da malo veće mjesećne prihode. Naime, oni koji imaju pravo na isplatu dobit će dara za svetog Nikolu i božićnica. Iznos dara za sv. Nikolu je 100 eura i isplatit će se 4. prosinca, a božićnica u iznosu od 300 eura bit će isplaćena 19. prosinca, piše srednja.hr.

Uvjeti i iznos je definiran u Temeljnom kolektivnom ugovoru, koji je potpisan krajem 2023. godine za zaposlene u javnoj službi, a pravo na nju imaju svi zaposleni u odgojno-obrazovnom sektoru, svi zaposleni u školama neovisno o tome rade li puno ili nepuno radno vrijeme, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Dakle, uz nastavnike božićnicu dobivaju i pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici, stručni suradnici, tajnici, voditelji računovodstva, čistačice i domari.

Pravo na dar imaju i pomoćnici u nastavi

No, za isplatu božićnice važna je jedna ključna stvar – osoba mora biti u radnom odnosu na sam Božić, odnosno na datum 25. prosinca. Stoga, ako je poslodavac, odnosno škola, prekinula radni odnos tijekom Božića, te osobe neće dobiti božićnicu.

Dar za svetog Nikolu ne dobivaju svi zaposlenici, već samo oni koji imaju dijete ili djecu koja nisu starija od 15 godina. Kako bi škola zaposleniku isplatila iznos od 100 eura za dar, također važno da je osoba na taj dan u radnom odnosu, dakle isto kao i za dobivanje božićnice.

Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici koji rade preko udruga, a ne preko ugovora o radu, također imaju pravo na dar za djecu.

