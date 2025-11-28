Razbio auto na parkingu pa pobjegao, policija: 'Platit će 1130 eura i ide u zatvor na 60 dana'

Vozač star 71 godinu izazvao je prometnu nesreću u Kravarskom te se nakon sudara udaljio s mjesta događaja, a sud ga je kasnije osudio na zatvorsku i novčanu kaznu te mu trajno oduzeo vozilo, priopćila je zagrebačka policija.

Prema policijskom izvješću, muškarac je u utorak na Trgu Stjepana Radića započeo vožnju unatrag s mjesta gdje je bio parkiran. Tom je prilikom stražnjim dijelom vozila udario u parkirani automobil, nakon čega je napustio mjesto nesreće.

Policija ga je pronašla sat vremena kasnije. Utvrđeno je da je riječ o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja te da je u trenutku nadzora vozio bez vozačke dozvole koja mu je ranije ukinuta zbog negativnih bodova. Također je vozio pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,10 g/kg te nije u zakonskom roku registrirao vozilo na svoje ime.

Novčana kazna i zatvor

Vozač je uhićen i odveden na nadležni prekršajni sud. Policija je, s obzirom da je riječ o višestrukom ponavljaču, predložila trajno oduzimanje vozila, kaznu zatvora od 90 dana i novčanu kaznu od 1.400 eura.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao 60 dana zatvora i novčanu kaznu od 1.130 eura. Određeno mu je i zadržavanje od 15 dana te je upućen u Zatvor u Zagrebu. Vozilo kojim je upravljao trajno mu je oduzeto u korist Republike Hrvatske.

