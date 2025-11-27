FREEMAIL
UŽAS NA CESTI /

Jurio kroz Knin i pokosio dijete na pješačkom: Teško je ozlijeđeno

Jurio kroz Knin i pokosio dijete na pješačkom: Teško je ozlijeđeno
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Ozlijeđeni maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći pušten kući

27.11.2025.
9:53
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/pixsell
Vozač (53) udario je automobilom dijete na pješačkom prijelazu u Kninu u srijedu i teško ga ozlijedio, izvijestila je tamošnja policija. 

Nesreća se dogodila u srijedu u 17.25 sati u Ulici 4. gardijske brigade kada je vozač, a svemu je kumovala neprilagođena brzina. 

Vozač, koji je upravljao automobilom šibenskih tablica, nije prilagodio brzinu te je na pješačkom prijelazu lijevim dijelom vozila udario maloljetnog pješaka. Ozlijeđeni maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći pušten kući. 

Protiv vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće, navode iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: Pogledajte što je ostalo od automobila

