Pero Kuterovac junak je iz sjene još jednog velikog uspjeha za hrvatski vaterpolo. Izabranici Ivice Tucka plasirali su se u finale Europskog prvenstva u Zagrebu u kojem će sutra od 20.15 snage odmjeriti sa Španjolskom.

Peto finale EP-a

Ovo je peti put da su se hrvatski vaterpolisti plasirali u finale europskih prvenstava. U Firenci 1999., Kranju 2003., zatim Zagrebu 2010. i Splitu 2022.

Ako ste se, kojim slučajem pitali, zamijetili, kako naši vaterpolisti neumorno, divljački plivaju u bazenu, e za to je zaslužan Pero Kuterovac, možda i najbolji kondicijski trener na svijetu. Jedan od najboljih sigurno. Mi ćemo uvijek reći da je najbolji jer je naš, a on će se na to samo nasmijati. Svjetski, a naše, rekli bi smo...

Foto: Davor Javorović/PIXSELL Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Trenirao je čitav niz vrhunskih sportaša, od Damira Martina, spomenute vaterpoliste i rukometaše Hrvatske, kroz njegove ruke su prošli i najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović, najbolji hrvatski košarkaš i najskuplji hrvatski sportaš Bojan Bogdanović, Borna Ćorić, Mario Todorović, pa čak i slavni Ryan Lochte, čovjek s 12 osvojenih olimpijskih medalja, svjetski rekorder...

Divljačko plivanje u bazenu

Prije 12 godina proglašen je i službeno za najboljeg, a u karijeri je osvojio 31 medalju s ovim srebrom, od toga ima čak 6 olimpijskih...

Protiv Mađarske, Grčke u četvrtfinalu, protiv Španjolske u prvoj utakmici na turniru... Ma, u svakoj su momci divljački plivali jedan za drugog, kao da sutra ne postoji, kao da im se radi o glavi. To ne bi mogli da nije bilo Kuterovca. Priznao nam je to danas i Ivica Tucak, naš izbornik, glavni arhitekt uspjeha. Naravno, nije samo pohvalio njega nego i sve ostale članove stručnog stožera. Ovo je uspjeh svih, a ne samo njih...

"Definitivno je. Ima dvije i nešto godine kako je formirana ova reprezentacija, a rezultati koje smo ostvarili govore sami za sebe. Imamo dva finala, jedno finale SP-a, s novom ekipom, s puno mladih igrača u kratkom vremenu", rekao je Tucak i dodao:

Ivica Tucak: 'Svi članovi stožera odradili su posao'

"Naravno da je Pero odradio svoj posao, uostalom kao i svi članovi mog stožera - od njega preko Jure Marelje, Renca Posinkovića, da ne nabrajam redom. Svi su dali veliki obol ovom. Plivaju momci, bore se, izgaraju u bazenu. Htio sam lavove, dobio sam ih. To svaki gledatelj i ljubitelj hrvatske reprezentacije želi vidjeti", istaknuo je Ivica Tucak. Pero Kuterovac nam je također podijelio dojmove...

"Je, svi smo odlično odradili posao. Dobri smo svi, a najbolji su naši dečki u vaterpolu. Neka oni budu u fokusu", rekao nam je Pero Kuterovac, na što smo se samo nasmijali. Neće proći Pero, ovo je i vaša priča...

'Ponosan sam na sve'

"Osjećam u prvom redu ponos. Nije nam bilo lako. Domaćini u Hrvatskoj, milijun nekakvih stvari koje nisu išle nama u prilog. Prekratke pripreme. Bilo je tu stvari koje su bile izvan moje kontrole u smislu performansa. Od prvog dana, stvarno smo trenirali stalno, praktički za - Novu godinu, Božić... Hvala Bogu da smo to sve i ostvarili. Turnir nije gotov. Igrat ćemo sutra to finale protiv jake jake Španjolske. Nadam se da ćemo to odraditi kako treba. Dat ćemo sve od sebe za pobjedu, a ako izgubimo, pružit ćemo im sportski ruku", rekao je Pero Kuterovac.

Tvrdi kako tajna uspjeha njegovog posla, savršenog tempiranja forme leži u znanju, iskustvu, radu i u igračima...

"Jer, dobio sam dobre sportaše, selektivno birane za najveće napore. Ne znam ni sam koja mi je ovo završnica nekog velikog natjecanja. Sve sam prošao nebrojeno puta. Znam kako se oni osjećaju, znam točno kako se oni osjećaju, znam da ne smije biti euforije, da se ne smiješ emotivno potrošiti. Sve se to mora kontrolirati, a to je jedan segment u kojem puno stvari igraju ulogu u tom nekom krajnjem uspjehu", priča Kuterovac.

Probili vlastite granice

Vaterpolisti Hrvatske opet su probili vlastite granice i išli iznad svojih mogućnosti...

"Genetski su predodređeni za to, uz dobar razvoj i trenažni proces. Ne, zaboravimo, ovi momci su kad su bili klinci, od stotina, tisuća klinaca su bili izabrani kao posebni. Taj preformans kojim se ja bavim je preduvjet za ostvarivanje velikog rezultata. Možeš biti najbolji na svijetu, ali ako ne možeš otplivati obranu - napad, igrat u oba smjera, to ništa ne vrijedi. Igrači su svjesni toga. Odradili smo pripreme savršeno, kao i svaki put. Igramo finale, teže je obraniti zlato. Idemo to ostvariti."

Presudan je bio trenutak, misli tako, ta prva utakmica protiv Španjolaca u Dubrovniku, triler u Gružu. Tu je momčad dobila potrebno bitno samopouzdanje, tu se priča zakotrljala...

"Dobili smo tu prvu utakmicu protiv ekipe protiv koje nismo dobili još tamo od 2019. u vjetskoj ligi. Sve ostale utakmice smo izgubili. Tu se momčad oslobodila straha i nesigurnosti. To je bilo nešto što ih je poguralo da dođu do finala", zaključio je Pero Kuterovac.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti do 28. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.