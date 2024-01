Hrvatska vaterpolo reprezentacija pobijedila je Španjolsku 14:12 (1:2, 5:2, 2:2, 1:3) (5:3) nakon raspucavanja peteraca u prvoj utakmici u skupini na Europskom prvenstvu.

Početak susreta bio je vrlo tvrd i rastragan s obje strane, vidjeli smo mnogo pogrešaka, ali i sjajnu intervenciju našeg vratara Bijača koji je obranio zicer ponajboljem igraču svijeta Felipeu Perroneu. Mreže su mirovale sve do čak šeste minute kada je Hrvatsku u vodstvo doveo Elvis Fatović, a dvije minute kasnije Marinić Kragić povisio je na 2:0. Španjolci su prvi gol postigli tek u osmoj minuti kada je Granados smanjio zaostatak i prva četvrtina završena je rezultatom 2:1 za Barakude.

Početak druge četvrtine donio je nastavak "rovovske bitke" u Gružu, vidjeli smo puno nervoze i promašaja, a prvi su do gola stigli naši vaterpolisti. Nakon tri minute igre zabili smo nakon sjajne akcije s igračem više, Burić je bio strijelac. No,prednost Barakuda od dva gola nije dugo trajala jer je Perrone smanjio odmah u sljedećem napadu, a nakon toga Sarahuja je izjednačio.

Ubrzo nakon toga Harkov je vratio Hrvatsku u vodstvo koje nije dugo trajalo jer je uslijedila serija 3-0 Španjolaca. Granados je prvo krasno zabio preko bloka za 4:4, nakon toga Munarriz pogađa za prvo vodstvo Španjolske pa je Larumbe povisio na 6:4 i tim je rezultatom završena druga četvrtina.

U trećoj četvrtini Hrvatska je prva stigla do pogotka, Žuvela je smanjio na 5:6, no nije se uspjela vratiti u egal jer nakon naših neiskorištenih napada Sanahuija vraća na +2. Tucak je nakon toga pozvao time-out jer Hrvatska nikako nije uspijevala doći do rješenja protiv raspoloženih Španjolaca. Hrvatska je nakon toga zaigrala bolje, Bukić je smanjio na 6:7, no nismo uspjeli stići do izjednačenja, a Španjolska je u zadnjem napadu u četvrtini vratila +2 pototkom Perronea i sa 6:8 je završila četvrtina.

Posjednja četvrtina krenula je odlično za Hrvatsku, Bukić je smanjio na 7:8 pa nakon toga Biljaka izjednačuje. U četvrtoj minuti zadnje četvrtine Larumbe vraća prednost Španjolcima, pa Fatović minutu nakon toga zabija za novo izjednačenje. Dvije i pol minute prije kraja Hrvatska je bila blizu gola za vodstvo, pokušavali su Fatović i Bukić, ali španjolski vratar Aguirre uspio je zaustaviti njihove šuteve. U posljednjoj minuti utakmice Tucak je pozvao time out. Devet sekundi prije kreja dobili smo igrača više, no nismo uspjeli iskoristiti napad za pobjedu i regularni dio susreta završen je 9:9 paje pobjednika odlučivalo raspucavanje peteraca.

Prvi peterac izveo je Marinić Kragić koji nije pogriješio. Na drugoj strani uzvratio je Perrone, a u drugoj seriji Harkov vraća prednost Barakudama. Bijač je nakon toga obranio peterac pa je Burić povećao prednost Hrvatske. Fatović u četvrtoj seriji sigurno zabija za +2, a Larrumbe na drugoj strani zabija i ostavlja nadu španjolskoj. No, samo nakratko jer je Žuvela zabio za 14:12 i pobjedu Hrvatske u rasprodanoj dvorani Gruž u Dubrovniku.

