Hrvatska vaterpolska reprezentacija na korak je do cilja - obrane splitskog naslova prvaka Europe iz 2022. Na prvenstvu koje je, u biti, odgoda onog korona EP-a. Prvotno se trebao održati u Izraelu, ali je zbog ratnog stanja u toj zemlji hitno prebačen opet u Hrvatsku.

Tako se dogodio svojevrsni raritet, da jedna zemlja u kratkom vremenskom razmaku organizira dva Europska prvenstva na kojima su upravo oni glavni favoriti za naslov prvaka, a time se stvorio dodatni pritisak, htjeli ne htjeli - koliko god izbornik Ivica Tucak pokušavao svoje igrače spasiti pritiska, ne stvarati im ga, ići iz utakmice u utakmicu na najjače, pa kud ih voda odnese. Taj put, plovidba, je dug i zeznut, da ne upotrebijemo koju drugu riječ...

Barakude su ipak, nakon svega, došle pred vrata raja na svom EP-u. Suparnik na toj zadnjoj stepenici nije lagan. Baš naprotiv. Moćan je. Španjolci su igrali protiv Hrvatske na otvaranju natjecanja u Gružu i izgubili na peterce, ali danas će u Zagrebu na Mladosti biti drugačija priča.

Bit će to, kao i tada, paklena utakmica, samo s kud i kamo većim ulogom... Zanimljivo, ali posljednji put naši vaterpolisti su do te utakmice u Gružu, Španjolce, dobili posljednji put tamo još u Svjetskoj ligi 2019. Tom pobjedom, hrvatska vaterpolska reprezentacija je dobila potreban zamašnjak, riješila se možda i nekih starih "demona"...

Za ući u besmrtnost, onu sportsku, potrebno je puno toga. Osim najbolje moguće igre u datom trenutku, mora te pomaziti i sreća, a da te pritom ne okrhne nešto sastrane - poput sudaca itd...

Ivica Tucak od ove je vaterpolske družine, zajedno sa svojim stručnim stožerom, stvorio moćnu mašinu spremnu za najveća dostignuća i opterećenja, ali više od toga, stvorio je uvjete, selektirao i tako da se stvori momčad, klapa, ekipa koja diše za Hrvatsku i koja se rado odaziva nacionalnom pozivu.

Ovi momci uistinu vole ovu državu, zato im je jako stalo da danas obrane zlato. Da za svoje ljude, u svom glavnom gradu, za cijelu Hrvatsku, za sve Hrvate diljem svijeta, naprave nešto veliko, za pamćenje... Samo pogledajte kako dečki ponosno drže desnu ruku na srcu i sve će vam biti jasno...

Uoči utakmice svih utakmica na Europskom vaterpolskom prvenstvu koje zavržava danas u Zagrebu, a koje se igralo i u Dubrovniku, razgovarali smo s izbornikom Ivicom Tuckom.

"Ponosni smo. Osjećamo jednu sreću, zadovoljstvo, kako drugačije da se osjećaš... Ali, čeka nas sad najteži ispit i korak. Posao nije gotov. Moramo napraviti sve da uzmemo zlato i odemo na OI u Pariz. Ukoliko bude suprotno, to neće pokvariti moj dojam, da smo odigrali jedan veličanstven turnir. Međutim, ja moram razmišljati samo o pobjedi", rekao je Ivica Tucak i nastavio:

"Odmah sam znao kapacitete ovih momaka, naravno da sam znao, kao što sam se za svaku utakmicu prethodnu spremao sve više i više. Za svaku smo se spremali jako detaljno. Uvidio sam da možemo. Nekad se za vrijeme turnira to poklopi, nekad ne. To je sport, ja to uvijek govorim. Ali, da ova ekipa može, ja u nju vjerujem od prvog dana."

Još jednom je Ivica Tucak, kreator i glavni arhitekt ovog uspjeha s naznakom grancidoznog u daljini, jedno je posebno želio reći:

"Ono što posebno želim još jednom istaknuti je sljedeće: Koliko će sad biti, dvije i pol godine od kako je formirana ova reprezentacija. Ovo je drugo finale, imamo jedno polufinale SP i jedan kiks u Fukoki. E sad, pogledajte te rezultate - dva finala, jedno polufinale SP-a, s jednom novom ekipom, s puno mladih igrača u tako kratkom vremenu. Tu smo gdje jesmo, moramo napraviti rezultat, kreirati opet nešto veliko".

O apsurdnoj situaciji u kojoj su se reprezentacije europskog vaterpola našle je SP u Dohi, koje počinje, ne bi vjerovali, ali za nešto više od dva tjedna. Turnir počinje 2. veljače i traje do 18. veljače. Neke reprezentacije na ovom se EP-u nisu pojavile u najjačim sastavima, poput Mađara i Crnogoraca, kojima je nedostajao poveći broj igrača prve momčadi. Jer, te zemlje su kao svoj targer izabrale SP.

"Što da vam kažem? I ja i dečki koji igraju, pogotovo... Jedno je sigurno - zdravlje nam trpi. To je neupitno. Zdravlje ispašta svima nama. Više ne želim trošiti riječi na to. Nije mi jasno da netko to može napraviti. Europsko prvenstvo ide po redu, svake su dvije godine i za to se nema što reći, ali SP odmah, u tako kratkom roku, deset dana nakon EP-a, ljudi da ponovno gađaju top formu, da se pritom bore za olimpijsku vizu... da je to nekako usputno. Što reći, što reći, apsurdno... Ja samo moram raditi svoj posao koji radim i volim, moram voditi svoju reprezentaciju, a na ovo mislim da ne treba trošiti riječi", zaključio je Ivica Tucak.

Sretno Hrvatska!

