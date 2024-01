Hrvatska vaterpolo reprezentacija uspješno je započela Europsko prvenstvo, koje se do 16 siječnja održava na bazenima u Dubrovniku i Zagrebu.

Barakude su jučer u Gružu, u prvoj utakmici na prvenstvu, sa 14-12 (9:9) osnovni dio (2:1, 2:5, 2:2, 3:1) pobijedile jaku Španjolsku na peterce. Hrvatska je vodeća u grupi A s dva boda isto kao i Crna Gora. Španjolci i Francuzi su bez bodova.

Bila je to prava drama u kojoj su naši vaterpolisti, naravno zajedno s Ivicom Tuckom stručnim stožerom, pokazali da imaju glavu. A glava je jako bitna za obranu naslova prvaka Europe. Podsjetimo, Hrvatska brani zlato odvojeno u Splitu na Euru 2022.

Naši vaterpolisti su protiv Furije puno plivali i radili u bazenu. Vidi se da je Pero Kuterovac, kondicijski trener reprezentacije, još jednom fantastično odradio svoj posao. Naši vaterpolisti igrali su u visokom ritmu, plivali do iznemoglosti i silno radili u bazenu. Obrana je bila bolja nego napad...

U susretu u kojem smo imali perfektno otvaranje, onda pad i opasnost posrtaja još dubljeg, još većeg, ova je momčad pokazala u jednoj utakmici sve. Karakter, glavu, znanje, pripremljenost, požrtvovnost, moć, dok kvaliteta nikad i nije bila upitna.

Izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak javio nam se u petak ujutro.

"Mislim da smo ispoštovali većinu onog što smo i dogovorili. Utakmica puna obrata, našeg i njihovog i čestitam svojim momcima na izdržljvosti. Ovo je strašna reprezentacija, uistinu je i ponosim se na svoje dečke. Dobro, dva-tri puta smo iz kontranapada iscurili i to je ono što nam se ne smije događati, mada je Španjolska iznimno jaka i da smo izgubili, bilo bi isto. Svatko padne, svatko se može poskliznuti. Zvali se vi Real, Bayern, Barcelona, bilo kako, past ćete negdje u datom trenutku ako ne odgovorite kako spada i ne budete dobri. Bez obzira na sport."

Tucak nije tu stao...

"Ova dva boda su veliki i jaki zalog za dalje. Meni ovo izgleda dobro. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, fali tu još, ali generalno možemo biti zadovoljni", rekao nam je Ivica Tucak nakon prospavane noći i dodao:

"Ono u čemu moramo biti bolji je igra s napadačem više", navodi nam Ivica Tucak koji nije htio isticati niti jednog igrača pojedinačno, nego momčad, kolektiv.... Ipak je vaterpolo momčadski - kolektivni sport, a Ivica Tucak nikad ne izdvaja pojedince, ne voli to... Momčad je momčad.

"Zadovoljan sam reakcijom igrača. Prije svega, sami sebe možemo pogledati u ogledalo jer smo dali sve od sebe. I to je najbitnije. To želim. Kao što sam vam rekao prije tri dana čini mi se, želim lavove i ratnike u bazenu. Ali, to može i mora bolje".

Slijedi Francuska. Tricolori u bazenu su fizički moćni i imaju svojih aduta. Ta utakmica igra se sutra od 20.15.

"Ta utakmica će biti još teža nego protiv Španjolske. Svaka sljedeća će biti sve teža i teža. To je jasno k'o dan. Francuzi su sjajni, pokazali su to u nekoliko navrata. Imaju jedno 5-6 vrhunskih igrača, Thomas Vernoux je jedan od najboljih igrača na svijetu u ovom trenutku. On im je najubojitiji vaterpolist, ne znaš da li je opasniji, ubojitiji na dva metra ili na vanjskoj poziciji, na beku ili na stativi. Stvarno zvijer od igrača. Vratili su Michaela Bodegasa koji je godinama igrao za Italiju. Ponavljam, Francuzi su sjajni, sjajni smo i mi i od ovog trenutka kreće priprema, potpuna mobilizacija za Francuze. Vjerujem da imamo svoje šanse, velike za pobjedu", zaključio je Ivica Tucak.

