On je apsolutni junak iz sjene grandioznog uspjeha hrvatskih vaterpolista na EP-u u Splitu. Iza zlatnog sjaja stoji kondicijska priprema najboljeg kondicijskog trenera u Hrvatskoj Pere Kuterovca. Prije 10 godina proglašen je i službeno za najboljeg, a u karijeri je osvojio 30 medalja, od toga 6 olimpijskih.

Od rukometaša, vaterpolista do ostalih vrhunskih sportaša

Laureatom ga je proglasila Udruga hrvatskih kondicijskih trenera nakon što je bio član stručnog stožera zlatnih olimpijskih vaterpolista iz Londona, koje je vodio Ratko Rudić. Upravo ta medalja, među brojim ostalima iz nekoliko različitih sportova, krasi vitrinu u hodniku gdje se nalazi teretana Kutije šibica, njegov mikrokozmos, njegov svijet...

Kuterovac je čovjek s enormnim znanjem i naobrazbom. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu, poslije magistrirao, a planira i doktorirati. Viši je trener plivanja i profesor tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja. O njegovom obrazovanju i stručnosti stvarno je suvišno govoriti. Od školovanja u SAD-u i Australiji, do sudjelovanja na OI u Ateni, Pekingu, Londonu, Riju i Tokyju.

Ugledni stručnjak na svjetskoj razini

Kontinuirano se usavršava na nacionalnoj i svjetskoj razini, a svoju ljubav prema poslu, struci, sportašicama i sportašima od najmlađih dobnih kategorija na najkvalitetniji način i prenosi. Perino stručno znanje je impozantno jer je zastupljeno u sportskom, kineziološkom, antropološkom, fiziološkom, anatomskom, pedagoškom i psihološkom segmentu, te je kvalitetan temelj u ostvarenju svih vrhunskih rezultata.

Na kraju krajeva, kad se samo pogleda njegov sportski CV, što je ostvario, što će ostaviti u naslijeđe, onda vam je sve jasno. Genije u svom poslu... Za OI u Riju bio je uključen u tri sporta i upravo je njegovo znanje i djelo onaj bolesni sprint Damira Martina u finalu.

"U prvom trenutku sam bio sretan jer je osvojio Martin medalju, a u drugom momentu kad smo shvatili da je izgubio zlato za 7 tisućinki sekunde smo bili malo ono... Pa su krenule teorije zavjere. Ali, meni je bilo najvažnije da je Damir Martin bio sretan."

Zvijezda kondicijskog dijela pripreme sportaša

Trenirao je čitav nit vrhunskih sportaša, a uz spomenutog Martina, vaterpoliste i rukometaše, kroz njegove ruke su prošli Filip Hrgović, Bojan Bogdanović, Borna Ćorić, Mario Todorović, pa čak i Ryan Lochte, čovjek s 12 osvojenih olimpijskih medalja, svjetski rekorder.

"Oni su svi, prije svega, vrhunski sportaši. To uopće nema dileme. Da bi netko bio vrhunski sportaš mora u glavi biti dobar. Mora imati taj spoj plus performans. Dobar sam trener onoliko koliko imam dobrog sportaša. Oni su samo karakterni ljudi. Ne znam, razlike među njima su ogromne, kao i sportovi, pa je Filip, koji dolazi iz borilačkog sporta, samim time je puno agresivniji nego Damir Martin koji je puno altruističkiji tip, ali pod agresijom mislim napada, reakcije itd., ne i lošem smislu. I Bojan, ali i ostali kad su umorni, svi oni plaču, kukaju ne bi ovo ono... To je sad stvar nadmudrivanja mene kao trenera i njih kao sportaša. No, imam foru za to. I uvijek upali, a da oni misle drugačije, da su oni pobijedili. To su neke brain games."

Za sebe će reći kako jednostavno zna iz sportaša izvući njihov maksimum. Kazao nam je u razgovoru u teretani u Kutiji šibica kako ga ne smeta što ga više cijene vani nego u Hrvatskoj (posebno u SAD-u), potpuno je realiziran što se tiče rezultata rada. Često se, naime, vidi samo neki gol, akcija, potez ili uspjeh, ali iza toga postoji netko tko je napravio neke preduvjete za taj uspjeh. Takvi junaci često se ne vide na prvu, a neizostavni su dio pobjedničkog mozaika, slagalice i bez njih se taj uspjeh ne bi dogodio.

Bez kondicije nema ništa

"Damir Martin se vraćao s operacije kuka i sad smo mi krenuli u trening, uzeo je on uteg u ruke, napravio iskorak i pao. Tad sam shvatio da se još uvijek događaju njemu neurološki ispadi. Nisam znao što ću, otišao sam u ured i plakao. Godinu dana nakon uzeo je medalju. U životu mu se sve dobro vratilo, kroz pandemiju i okolnosti. U karmu trebamo ulagati. Bilo je u mojoj karijeri stvarno svega i svačega, ali meni je najvažnije da je Damir Martin sretan. Da je sportaš sretan i zadovoljan u konačnici, ne samo Damir nego i svi ostali. Puno teže mi je bilo osvojiti broncu s Damirom Martinom u Tokiju nego zlato u Riju, odnosno pod navodnicima 'srebro', naravno", priča nam, između ostalog, Pero Kuterovac za kojeg su Martinov uspjeh, podvig i požrtvovnost u Riju vrijedili zlata, baš srebro zlatnog sjaja...

Ono plivanje i presing naših vaterpolista u montažnom bazenu Spaladium Arene, izabranika glavnog arhitekta uspjeha Ivice Tucka na turniru, pogotovo u polufinalu protiv Italije i u finalu protiv Mađarske, takvo jedno savršeno tempiranje forme, e to je Perino djelo i znanje. U tome leži tajna uspjeha, to je ključno. Kondicija je temelj, preduvjet za uopće išta bitno. Bez kondicije, fizičke pripreme, nema uspjeha, pa koliko god neki sportaš dobar i talentiran bio.

Zna izvući sportaša iz komfor zone

"Najteži segment teorije treninga je planiranje, programiranje i periodizacija treninga. To su stvari koje te vode da budeš najbolji u najvažnijem trenutku. Ja znam i imam dobar i specifičan način izvlačenja ljudi, sportaša iz svoje komfor zone. Svi smo komformisti, ali u ovom slučaju mora boljeti. Jedan veliki dio našeg posla je psihologija. Moja filozofija je drugačija. Što se tiče sportova, vaterpolo je prema nekim kriterijima, pisanjima medija i istraživanjima najteži sport. Energetski je zasigurno najzahtjevniji, prema nekim studijama."

Kuterovac je vrhunski pripremio vaterpoliste. Pucali su od snage, izdržljivosti i mogućnosti u tom fizičkom, kondicijskom dijelu. Plivali su kao navijeni svim mogućim intenzitetima, pod svim mogućim opterećenjima, mogli provoditi sve zadatke s loptom i bez lopte Ivice Tucka, radili u oba smjera i igrali granitnu obranu.

"Puno toga i više se događa prije samog turnira nego za vrijeme trajanja, tijekom priprema koje su za vaterpoliste trajale 4 mjeseca. To je bio jedini način s obzirom na ekipu koja je bila bitno izmijenjena. Igrači su 4 mjeseca mukotrpno trpili i šutili i hvala im na tome, imali su i vrlo dobru unutarnju motivaciju, a stariji igrači su im bili učitelji na neki način, bili su supermotivirani. Imali smo odlično posloženu ekipu, odradili smo fantastične pripreme i to je jedini recept ovog uspjeha u Splitu".

Pogledajte o čemu smo sve razgovarali s Perom Kuterovcom.