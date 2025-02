Zrinka s velikim zaostatkom napada postolje, čeka je ogroman izazov

Zrinka Ljutić na šestoj je poziciji sa 1.33 sekundi za ostatka za vodećom Alice Robinson nakon prve vožnje veleslaloma skijašica za Svjetski kup u Sestriereu. Ljutić je na stazi koju je postavio njezin otac Amir do polovice staze imala mali zaostatak od tek 25 stotinki za Robinson, no u donjem se dijelu taj zaostatak uvelike povećao. No, uspjela je završiti u top 10 i nada za mjestom na postolju još je živa. A za to će joj trebati sjajna druga vožnja.

Druga vožnja na programu je od 13.30 sati.

UŽIVO

Čeka se početak druge vožnje

POGLEDAJTE VIDEO: Junak na vratima Zagreba: 'Još smo u igri'

Tekst se nastavlja ispod oglasa