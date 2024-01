Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija plasirala se u finale Europskog prvenstva koje se igra u Zagrebu nakon što je u polufinalu na bazenu uz Savu svladala Mađarsku sa 11-8 (2-2, 2-0, 3-4, 4-2).

Hrvatsku su predvodili Jerko Marinić Kragić s tri i Loren Fatović s dva gola, a po jednom su se u strijelce upisali Konstantin Harkov, Ante Vukičević, Rino Burić, Luka Lončar, Zvonimir Bukić i Josip Vrlić, dok su kod Mađarske najučinkovitiji bili Vince Vigvari i Dam Nagy s po tri pogotka.

Nakon drugog uzastopnog plasmana u finale Europskog prvenstva izbornik Ivica Tucak nije skidao osmjeh s lica.

"Fantastičan rezultat hrvatskog vaterpola i hrvatskog sporta, no predstoji još jedan najteži korak, obraniti titulu prvaka. Znao sam u podsvijesti da znamo da igramo protiv rezervnog tima Mađarske, ali oni nemaju rezervni tim. Impresionirali su me na ovom turniru, ali danas nisu mogli do pobjede. Ono što gajim od prvog trenutka s ovom ekipom je zajednička igra, nikad nitko ne smije biti ispred kolektiva, svi smo jedna obitelj, treba se pokušati odmoriti i pripremiti za finale, mislim da imamo velike šanse", rekao je izbornik pa nastavio o Španjolcima.

Podsjetimo, Hrvatska i Španjolska sastale su se u prvom kolu u Dubrovniku kada su Barakude slavile 14-12 boljim izvođenjem peteraca, nakon što je susret završio bez pobjednika 9-9.

"Dobro ćemo izanalizirati onu prvu utakmicu, već jesmo, ali sad s dodatnim fokusom. Sjajna reprezentacija, gledao sam ih protiv Italije, ali uvjeren sam da ih možemo pobijediti. Moji momci su predivni i znaju što je sport, nema ni plakanja ni prevelike euforije. Malo ćemo uživati, ali već od ovog trenutka fokus je na finale. Slika Zagreba i Hrvatske koja je otišla u svijet, korektno navijanje, čini me posebno sretnim", zaključio je Tucak.

Finale Hrvatske i Španjolske je na rasporedu u utorak navečer.

