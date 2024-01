Hrvatsku vaterpolo reprezentaciju u Zagrebu očekuje dvoboj četvrrtinala Europskog prvenstva u kojemu će igrati protiv pobjednika utakmice između Grčke i Nizozemske.

U srijedu su se izbornik Ivica Tucak i nekoliko igrača družili s predstavnicima medija i progovorili o sljedećem ispitu.

"Igrat ćemo protiv sjajne reprezentacije jer pretpostavka je da će Grci dobiti Nizozemce, naravno. Ako kažemo da su aktualni svjetski doprvaci, ali i srebrni s Igara u Tokiju, onda ne treba ništa više govoriti. Ako spominjemo jednu reprezentaciju koja u svojim redovima ima Vlachopoulosa, Genidouniasa, Kakarisa, Nikolaidisa, Papanastasioua. To su svjetske klase, sjajna reprezentacija. Komplimenti moji bi tu trebali i stati. Ono što ja vjerujem je da ih možemo pobijediti. Samo u zadnjih godinu i pol smo s njima odigrali tri utakmice i sve su bile u ‘egalu’. Dvije su i završile neodlučeno 8:8 i 5:5, jednu su oni pobijedili, za broncu u Budimpešti 2022. na Svjetskom prvenstvu. No, prije smo ih i dobivali puno puta, ali da će to biti teška i neizvjesna utakmica, to očekujem ja kao i igrači. Ono što ćemo morati biti je na apsolutnom maksimumu", rekao je Tucak, a prenosi hvs.hr.

"Svaku se utakmicu, ako hoćete nešto veliko ostvariti, osvojiti medalju, mora pobijediti. Tako da nije ni potrebno previše raspravljati i jednostavnosti ili težini suparnika. Grčka koja nam je najvjerojatniji suparnik, je nama vrlo poznata. Igrali smo dosta puta s njima. Odlična su momčad, imaju nekoliko izvrsnih mladih pojedinaca, ali su oni pokriveni na svim pozicijama sa svih 15 igrača, ne samo da je to 13. Bit će teško, to je sigurno, ali uz dobru pripremu mislim da ih možemo pobijediti", dodao je Luka Bukić.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

