Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija i hrvatska ženska vaterpolo reprezentacija izborile su četvrtfinale Europskog prvenstva. Barakude su, usprkos dramatičnom 15:13 porazu od Crne Gore nakon peteraca, uspjeli izboriti četvrtfinale Europskog prvenstva, a isti uspjeh je pošao za rukom i ženskoj reprezentaciji koja je u doigravanju slavila protiv Srbije 11:8.

Dok se za izabranike Ivice Tucka očekivalo kako će ispuniti prvi cilj i proći u osminu finala, uspjeh Barakudica je, može se reći, pomalo neočekivan.

Grupnu fazu su završile na posljednjem mjestu u skupini s Nizozemskom, Grčkom i Mađarskom s nula osvojenih bodova i nestvarnom -50 gol razlikom. Međutim, zbog novog formata natjecanja dobile su priliku izboriti osminu finala kroz doigravanje.

S druge strane, Srbija je uvjerljivo osvojila svoju skupinu C s pobjedama protiv Češke, Rumunjske i Turske s gol razlikom +29. No, onda su stigle na megdan Barakudicama.

Vodile su Srpkinje 7-4 manje od deset minuta prije kraja i činilo se kako se već vidi konačni ishod utakmice, no tada su se naše vaterpolistice probudile i pokazale kako itekako znaju igrati. Do kraja utakmice primile su samo jedan gol, a zabile su čak sedam i na kraju uvjerljivo slavile.

Najbolje igračice u redovima Hrvatske bile su Latica Medvešek s osam obrana i nevjerojatna 16-godišnja Jelena Butić koja je zabila četiri gola, od kojih su pojedini bili i oni kojima je 'slomila' utakmicu.

O sjajnom uspjehu naše muške i ženske vaterpolo reprezentacije odlučili smo porazgovarati s legendarnim bivšim hrvatskim vaterpolistom i jednim od najboljih svjetskih vaterpolista svih vremena Milivojem Bebićem.

Prve dvije utakmice na ovom Euru izgubile su od Nizozemske 24:6 i Grčke 25:8 i na kraju završile grupnu fazu s baš velikom negativnom gol razlikom. Gubile su i od Srbije 7:4, ali onda kao da su se odjednom probudile i počele igrati kako znaju i umiju. Kako to komentirate?

"U ženskom vaterpolu imamo nažalost veliku razliku između 5-6 najboljih reprezentacija u Europi i ostatka. Dakle, nemamo neke prijelazne, nazovimo ih tako, momčadi. Tu su Nizozemska, Mađarska, Italija, Grčka i Španjolska.

To je realnost, nakon tih reprezentacija dolazi grupa zemalja kao što su Izrael, Hrvatska i ostali. Velika je razlika između ovih pet najboljih i ostatka", govori nam u početku razgovora Bebić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izbornik Bruno Sabioni je nakon pobjede rekao kako su se Srpkinje "kod vodstva 7:4 već počele smješkati" te da su tu "osjetili trenutak da ih imamo". Mislite li da je to mogao biti 'fitilj' koji je trebao našim vaterpolisticama kao motiv za bolju igru?

"To se uvuče u kožu igračica, sigurno su Srpkinje, kada su imale prednost od tri gola, u podsvijesti mislile da su već pobijedile. To se inače vrati kao bumerang, rezultat im je dao za pravo da tako misle, ali su pogriješile", govori nam naš bivši vaterpolist.

Drugi put za redom su tako naše vaterpolistice ušle među osam najboljih reprezentacija u Europi, a taj podatak zvuči nevjerojatno kada znate da ih je 10 mlađe od 20 godina.

Uspiju li otići i korak dalje i završiti natjecanje kao sedme, prvi put u povijesti bi hrvatska ženska vaterpolo reprezentacija nastupila na Svjetskom vaterpolo prvenstvu za žene.

"Ja se nadam da njihovo vrijeme tek dolazi, ako ostanu što duže u vaterpolu onda bi to bio napredak. No, zbog različitih razloga, studija, obitelji i tako dalje to se na neki način može rastopiti. No, ako ostanu zajedno, onda da, svakako njihovo vrijeme tek dolazi".

'Budimo realni, Španjolke su jedne od najboljih'

Naše djevojke danas od 16 sati očekuje susret četvrtfinala protiv Španjolske. One su uvjerljivo osvojile skupinu B pobjedama protiv Francuske, Izraela i Italije uz sjajnu gol razliku +30. Kakve šanse daje našim vaterpolisticama legendarni vaterpolist?

"Moramo biti realni, Španjolska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta. Današnja utakmica će biti prilika za jedan odličan trening kako se treba odigrati utakmica protiv jakih protivnika da se izgubi sa što manjom razlikom", nastavlja Bebić.

Što se tiče muškog vaterpola, tu je bilo svačega. Posljednje dvije minute protiv Crne Gore smo igrali s igračem više, na kraju nismo uspjeli slaviti. Kako komentirate lošu realizaciju s igračem više koja nas prati na ovom Euru?

"Mi tu statistiku pobiti ne možemo. Međutim, ni kod ostalih reprezentacija taj igrač više nije baš bajan. Nije lako dati gol ni s igračem više, postotak realizacije od 30, 40 posto je dobar, a tko uspije doći do 50 posto je praktički dobio utakmicu. Imati lošeg igrača više je relativna stvar sve više, međutim, mi ga jučer nismo imali u situacijama kada nam je bio neophodan.

Protiv Francuske smo imali očajnog igrača više, ali smo dobili utakmicu bez problema. Treba zabiti gol ili dva kada je važno, a mi jučer to nismo uspjeli. Niti jedna reprezentacija zapravo nema dobrog igrača više u kontinuitetu".

Iako se još uvijek ne zna tko će nam biti protivnik u četvrtfinalu, za očekivati je da će to biti pobjednik dvoboja Grčke i Nizozemske. Što nam možete reći o tim reprezentacijama?

"Prema onome što smo vidjeli na ovome prvenstvu, Grčka je favorit u tom susretu osmine finala.

Međutim, s obzirom na novi sustav natjecanja, u kojem smo imali dvije skupine jakih momčadi s puno napornih utakmica, preskakanje igranja osmine finala je velika stvar zbog odmora.

Da smo bili prvi u skupini imali bi u četvrtfinalu, možemo tako reći, jednu trening utakmicu protiv Gruzije ili Rumunjske, ovako će to biti malo teže".

Za kraj razgovora upitali smo bivšeg vaterpolista, koji je tri puta bio proglašen najboljim na svijetu, koga vidi kao najveću prijetnju Barakudama na putu do obrane naslova europskog prvaka?

"Ja jasno želim apostrofirati, mi smo odigrali odličan turnir u Dubrovniku, to uopće nije upitno.

Dobiti Španjolsku, bez obzira što je to bilo na penale i izvući tu utakmicu protiv najbolje reprezentacije u svijetu posljednjih nekoliko godina nije mala stvar.

Francusku smo deklasirali, a njih su Crnogorci i Španjolci jedva pobijedili", govori Bebić i za kraj zaključuje:

'I dalje smo prvi favoriti'

"Nama se dogodila ta prevelika želja protiv Crne Gore, a budimo iskreni nismo imali ni sreće kada je Fatović promašio penal, zato mislim da smo mi i dalje prvi favoriti.

Što se tiče prepreka do zlata, prva će nam prepreka biti naš prvi idući protivnik. Samo tako možemo doći do željenog rezultata i prvog mjesta.

Prođemo li Grčku, onda idemo na 'trokut' Mađarske, Francuske ili Srbije. Španjolsku i Italiju izbjegavamo, ali ne možete doći do borbe za medalje bez ozbiljnih utakmica kakve su bile u grupi.

Međutim, smatram da imamo igru, imamo stručni stožer i izbornika koji je zaista pokazao da zna i može izvući najbolje iz ekipe i ja se zaista nadam najboljem", rekao nam je nekadašnji trostruki najbolji igrač svijeta.

