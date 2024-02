Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 15.30 igra polufinale SP-a protiv Francuske Vjekoslava Kobeščaka, koji je pomoćnik izbornika.

Frano Vićan, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolski golman, javio nam se kako bi najavio veliku utakmicu za hrvatski i francuski vaterpolo.

"Francuska igra dobar turnir čim su u polufinalu. Iako, da me se pita koga bi, posebno kao golman, htio vidjeti protiv sebe u polufinalu, Francusku ili Mađarsku, uvijek bi odabrao Francuze. Mađarska ima toliku individualnu kvalitetu da je svaki dvoboj s njima je nepredvidiv. Ako su njihovi šuteri u pravom danu, poraz ti se može dogoditi, koliko god bio kvalitetan", rekao je Frano Vićan i dodao:

"Gledao sam ih na EP-u u Dubrovniku, kad smo s njima igrali grupnu fazu. U toj utakmici mi nisu ostavili neki dojam. Očigledno su tempirali formu za SP. Imali su, po broju obrana, raspoloženog vratara Huga Fontanija. On je znao imati odlične turnire. U Splitu je na EP-u i SP-u u Japanu je imao odlične nastupe", naglasio je slavni Dubrovčanin i istaknuo:

"Nešto manje je branio tako dobro na EP-u u siječnju. I čim imaš raspoloženog golmana, kao što ga mi imamo u Marku Bijaču, odmah si u igri za najviši plasman".

Vjekoslav Kobeščak poznaje jako dobro hrvatske igrače. Itekako nam naš Vjeko može zapapriti. Tko će kome, ako ne svoj svome.

"(Smijeh). Ja se nadam da se to danas neće dogoditi. O Vjeki imam samo najbolje mišljenje, što se tiče klupske trenerske karijere u Jugu, ali i one u Francuskoj. Njegovim angažmanom Francuzi su otišli stvarno naprijed. Imaju i tog Vernouxea. To je momak kojem se trenutno ne vide limiti. Dobili su puno i povratkom Bodegasa koji je igrao za Italiju. Imaju tog ljevaka Crousillata. Igra im se jako podigla. Oni su blizu svog maksimuma. Međutim, uz pravilan pristup, mislim da će ih Hrvatska dobiti. Naši momci su svjesni kakvu priliku imaju", govori nam Vićan i nastavlja:

"Svaka je medalja sa velikih natjecanja fantastičan uspjeh i smatram da bi neozbiljno bilo podcijeniti Tricolore, ali dosad reprezentacija pod vodstvom Tucka nije to pokazivala. Mislim da imamo ogromnu šansu doći u finale", zaključio je Frano Vićan.

