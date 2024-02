Samir Barać (50.) zna kako je to igrati velike utakmice za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Nastupio je ovaj slavni rođeni riječki pobjednik 176 puta za Hrvatsku.

Osvojio je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2010. u Zagrebu, te dvije srebrne medalje u Firenzi i 2003. u Kranju.

Privatni biznis i vaterpolo

Samir Barać je bio noćna mora za suparnike u bazenu.

Sudjelovao je na Olimpijskim igrama 2000. u Sydneyju kao i na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni, 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu. Osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu 2007. Sveukupno, u vitrinama ima 7 osvojenih velikih medalja s hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom, ako tu računamo i srebro iz Svjetske lige iz Podgorice 2009. Ima sveukupno tri zlata - s OI u Londonu 2012. i spomenutu sa SP-a i EP-a. Znači, radi se o čovjeku koji je u reprezentativnom smislu kao elitni napadač osvojio doslovno sve što se može osvojiti...

Barać je 2012. na OI u Londonu osvojio zlato s Hrvatskom. Sukno, Hinić, Barać i ekipa su oduševili vaterpolski svijet te godine.

Samir Barać danas je privatni poduzetnik, vlasnik tvrtke za pohranu dokumentacije u Senju, to mu je core business.

"To mi je način života, ono sa čime se bavim", kazat će Samir Barać.

Uz to, predsjednik je Primorja EB i honorarni trener mladih igrača. Vaterpolo je bio i ostao njegov život i naravno da prati nastup svojih nasljednika na SP-u u Dohi. Javio nam se jutros kako bi nam najavio današnji vaterpolski klasiko u Dohi - četvrtfinalni sudar Hrvatske i Srbije.

Slavna Hrvatska 2012. u vaterpolu.

'Važnost utakmice protiv Srbije je ogromna'

"Gledajte, važnost utakmice je ogromna, to niti ne treba naglašavati. Nego, u čitavoj ovoj priči jedna druga stvar je važnija od svega. Zdravlje igrača... moram tako početi, jer to se treba jasno i glasno reći. Ovo je drugo natjecanje u mjesec dana za reprezentaciju i to donosi strahovito energetsku potrošnju. U sportskom žargonu, u takvoj situaciji igrači se teško pune. Jednostavno, nakon ovog prvenstva, kako god završi, imamo i OI što je treće veliko natjecanje u godinu, tri od tri što se tiče važnosti natjecanja. E sad, biti tri puta u vrhunskoj formi u kratkom vremenskom razmaku, to je jedno veliko umijeće i ispit za naše vaterpoliste. Kao i uvijek, od hrvatske vaterpolo reprezentacije očekujem najbolje rezultate. Jer, u Hrvatskoj se ništa drugo ne priznaje. Zbog okolnosti i činjenica koje jesu i koje stoje, vrlo je teško to napraviti."

Barać u zagrljaju sa reprezentativnim suigračima. Dani ponosa i slave za slavnog Riječanina.

'Očekujem izvanrednu utakmicu'

Barać nam priča kako su se sitne promjene u momčadi zbog ozljeda dogodile za ovo SP, ali i kako je ova hrvatska vaterpolska reprezentacija kvalitetna.

"Očekujem jednu izvanrednu utakmicu. Srbija je isto imala promijena koje su jako utjecale na njihov status i rezultate. Mi smo nakon EP-a ponovno pokazali, po ne znam koji put, da je Hrvatska u vaterpolu moćna i da ima kvalitetu. I ta naša kvaliteta, kakva god ona bila, jaka, moćna, malo slabija, to je kvaliteta uvijek za visoke stvari. Međutim, u ovom trenutku, puno će toga ovisiti o trenutnom stanju igrača - psihofizičkom. To isto vrijedi i za Srbiju, jer su i oni isto umorni. Teret Olimpijskih igara su obje reprezentacije zbacile sa svojih leđa, ispunili su glavni plan."

Samir Barać ima sedam velikih medalja s Hrvatskom - od toga tri zlata - EP, SP i OI. Osvojio je veliki Samir sve što se u vaterpolu s reprezentacijom može osvojiti.

Drugi dio plana za sve reprezentacije na vaterpolskom SP-u u Dohi koje su izborile OI i za sve četvrtfinaliste je kako proći četvrtfinale i plasirat se u polufinale.

"Takve utakmice, posebno srazovi Hrvatske i Srbije, su jako jako teški", naglasio nam je Samir Barać i dodao kako je Srbija u vaterpolu uvijek bila dobar suparnik.

'I mi i oni imamo svoj način igre'

"Uvijek odlični s puno dobrih pojedinaca. Vrlo dobra ekipa momčadski gledano. Puno rade u bazenu, plivaju... svatko ima svoj način igre. Ali, jedno je sigurno - takve utakmice uvijek odlikuje težak fizički rad u bazenu, naporno plivanje, do iznemoglosti... tu ima puno jakih duela. Obrana koja bude manje griješila, napad koji bude prodao manje lopti, plus realizacija, mislim da će to odlučiti pobjednika", tvrdi Samir Barać i nastavlja:

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Mi bi uvijek htjeli biti prvi, dominirati'

"Koji je problem na ovim prostorima shvaćanja sporta? Dakle, mi bi smo uvijek htjeli da mi budemo prvi. U javnosti se stalno forsira dominacija ili ne dominacija. U sportu postoje faze i termini kad je netko dobar. Imali smo Mađarsku koja je od 2000. do 2008. dominirala. Nakon toga je došla Srbija, pa Hrvatska... sad dominiraju Španjolci. Moramo shvatiti da ne treniramo samo mi, da ne trenira samo jedna reprezentacija i da u tom shvaćanju tog djelovanja i načina sporta kroz trening i kroz jednostavno kroz neku talentiranu generaciju, jednostavno dođe period uspješnosti pojedinih selekcija."

'Ništa ne bih mijenjao'

Samir Barać je zadovoljan svojom karijerom. Ne bi mijenjao ništa.

"Pobjede nekako manje pamtite, pamćenje kraće traje kod slavlja nego kod razočaranja, poraza, tuge... ovo drugo ostavlja najviše traga. Izgubljene utakmice ostavljaju najviše traga. Za mene su najteže utakmice, izgubljene, bile na Olimijskim igrama. Imam iza sebe 4 nastupa na OI - tri izgubljena četvrtfinala. To su jako teški trenuci za jednog sportaša. Jer, nastup na OI su vrhunac za svakog sportaša, to je vrhunac sportske karijere. Uspjeh na Olimijskim igrama se najviše cijeni i najvrijednije je."

Olimpijske igre 2004. u Ateni su bile za zaborav što se tiče vaterpola...

"Ma dobro, bilo je puno kikseva (smijeh). Jedan period, sad kad pričamo, baš je bilo kikseva... Još sam se i ozlijedio i te OI mi nisu ostale u dobrom sjećanju", zaključio je Samir Barać.

