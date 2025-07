NFL tim zbog rasizma prije pet godina promijenio ime, Trump ih ucjenjuje da ga vrate

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da će se umiješati u dogovor o izgradnji novog nogometnog stadiona u Washingtonu DC, ako lokalni NFL tim, sada poznat kao Commanders, ne promijeni ime natrag u Redskins.

Američki nogometni tim odustao je od imena Redskins (Crvenokošci) 2020. nakon desetljeća kritika da je to rasna uvreda povezana s američkim genocidom nad autohtonim indijanskim stanovništvom.

Trump je već u drugim prilikama pozivao na povratak imena Redskins, kao i da bejzbolski tim Cleveland Guardians vrati ime Indians, ali u nedjelju je dodao da bi mogao poduzeti službene mjere.

„Možda ću im postaviti ograničenje, ako ne promijene ime natrag u izvorno 'Washington Redskins' i ne ukinu smiješno ime 'Washington Commanders'... neću sklopiti dogovor o izgradnji stadiona u Washingtonu“, rekao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Organizacije za prava domorodaca protive se imenu

Tim se 1997. preselio iz Washingtona u predgrađe Landover u Marylandu, ali je ranije ove godine postigao dogovor s gradskom upravom Washingtona o povratku u glavni grad, a novi stadion trebao bi se otvoriti 2030. godine.

Trump ima ograničene ovlasti za intervenciju, prema trenutnom zakonu o samoupravi koji regulira savezni nadzor nad Distriktom Columbia.

Otvorio je mogućnost preuzimanja veće kontrole, rekavši novinarima u veljači: "Mislim da bismo trebali preuzeti Washington, D.C."

Predstavnici Commandersa nisu još odgovorili na zahtjev za komentar.

Neki navijači zagovaraju ponovno usvajanje imena Redskins iz tradicije, ali vodeće organizacije za prava domorodaca protive se tom imenu, uključujući Nacionalni kongres američkih Indijanaca, Udrugu za pitanja američkih Indijanaca i Kulturni opstanak.

Barem jedna skupina, Udruga čuvara američkih domorodaca, podržala je ime Redskins i "poštovanje pri uporabi imena i simbolike američkih domorodaca u sportu, obrazovanju i javnom životu".

