Ljubav Trumpa i Infantina: Chelsea zbog nevjerojatnog razloga nije dobio originalni trofej

Chelsea je u nedjelju navečer osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo i tako postao prvi prvak u novom formatu. Londonski je klub prvi imao priliku podići novi spektakularni trofej.

Prilikom svečanosti Donald Trump ugurao se u prvi red što se nije svidjelo igračima Chelseaja, ali tu nije kraj kontroverzi vezanih za američkog predsjednika. Naime, trofej koji su podigli nogometaši Chelsea je replika jer se original nalazi u Trumpovom Ovalnom uredu u Bijeloj kući.

Rekli su mi da ga mogu imati zauvijek

"Iz FIFA-e su rekli: 'Možete li malo držati ovaj trofej?' Stavili smo ga u Ovalni ured, a onda sam rekao: 'Kada ćete preuzeti trofej', a Gianni Infantino je rekao: 'Nikada ga nećemo preuzeti, možete ga zauvijek imati u Ovalnom uredu'", objasnio je Trump u razgovoru za DAZN tijekom utakmice.

"Zapravo su napravili novi trofej za Chelsea, ali trenutačno je originalni u Ovalu", rekao je Trump.

