Hrvatska vaterpolska reprezentacija ostvarila je glavni cilj na ovom Svjetskom prvenstvu u Dohi, tj plasirala se na Olimpijske igre u Parizu. Sad nastavlja borbu za medalju, a to bi mogla osigurati pobjedom u današnjem četvrtfinalu. Hrvatska igra protiv Srbije od 17 sati i to je centralni događaj dana za hrvatski sport. To je, isto tako, i izazov za našu vaterpolsku reprezentaciju uz koju je čitava nacija. Svi vjerujemo u pozitivan ishod. Bolji smo od njih...

Put Hrvatske i Srbije do četvrtfinala SP-a

Hrvatska je u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Dohi pobijedila Australiju (13:8). Međutim, u susretu za prvo mjesto skupine izgubila od aktualnog europskog prvaka Španjolske je izgubila (10:6), a onda deklasirala Južnoafričku Republiku (29:6) u jednoj trening utakmici, pucačkoj rapsodiji. Četvrtfinale je izborila uvjerljivom pobjedom (22:4) protiv Kine. S druge strane, Srbija je pobijedila Japan (17:10), Crnu Goru (14:6) i SAD (14:12) i s prvog mjesta svoje grupe izborila plasman među posljednjih osam. Srbi su odigrali utakmicu manje od Hrvatske dosad...

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Jučer smo se čuli s Ivicom Tuckom, izbornikom hrvatske vaterpolske reprezentacije, uoči klasika sa Srbima.

Ivica Tucak za Net.hr: 'Vjerujem u pobjedu'

"O ratu ne želim pričati, pogotovo ne kad pričamo o sportu, ali ne želim uopće. Ono što je bitno u čitavoj ovoj priči je da smo ostvarili naš primarni cilj, a to je plasman na OI u Parizu. Sigurno, radi se o vaterpolskom klasiku dvije reprezentacije koje su u posljednjih 15 godina ostavile ozbiljan trag u svjetskom vaterpolu, kako jedna, tako i druga reprezentacija. Nadamo se kako ćemo svi uživati u jednoj pravoj, sportskoj utakmici u vaterpolu između Hrvatske i Srbije, pa neka pobjedi bolji. Vjerujem i nadam se da ćemo to biti mi", naglašava nam jučer Ivica Tucak mirnim i staloženim glasom...

'Srbi su jaki'

Kažu neki da je srpski vaterpolo u posljednjih dvije godine u padu i može li to hrvatskoj vaterpolo reprezentaciji biti adut u ovom srazu? Ako je to uopće i istina...

"Upravo tako, ako je to uopće i istina. Sigurno je da srpska vaterpolska reprezentacija i srpski vaterpolo nemaju od 2021. i OI u Tokiju, kad su uzeli zlato, jaki uspjeh, zvučni, neku berbu medalja... ali, to niti malo ne umanjuje njihovu kvalitetu. Srpska vaterpolska reprezentacija je strašna s jakim pojedincima i kolektivom. Trebat ćemo biti pravi, na maksimumu. Čitavu utakmicu ćemo morati biti na nivou", rekao je Ivica Tucak i naglasio:

"Morat ćemo se prvenstveno fokusirati na obranu. To će donijeti pobjedu. To će sutra nositi slavlje u utakmici Hrvatske i Srbije. Morat ćemo ih pokušati staviti u jedan plivački ritam gdje, mislim, da imamo svoje šanse. Nikad ne analiziram, komentiram na način da gledam imamo li mi bolji roster od njih ili, u ovom slučaju, Srbija od nas. Mene zanimaju sitnice koje će se događati, a koje donose prevagu. Da pokušamo neke detalje okrenuti na svoju stranu. A roster kao roster, nekom je bolji od Hrvatske, nekom je bolji od Srbije. Nije to na kraju ni bitno", tvrdi Ivica Tucak.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Srbi hvale hrvatsku reprezentaciju

Iz srpskog tabora dolaze isto sportske riječi hvale...

"Hrvatska je u odnosu na EP u Zagrebu samo malo promijenila momčad. Nema Bukića, ali tu je iskusni centar Krapić. Na golu nije više kao rezerva Popadić, priliku je dobio Anić. Sve ostalo je isto. Zna se kakav je ulog u četvrtfinalu, prvi finalni susret na svakom prvenstvu", rekao je Stefan Ćirić, prvi suradnik izbornika Srbije Uroša Stevanovića te dodao:

"Nisu im samo centri bitni, ne zaboravite Bijača jednog od najboljih golmana na svijetu. Jaki su. Fatović je uvijek opasan u kontri, tu je i opasan šuter Kragić, da ne nabrajam više. Ponavljam odlična ekipa. Nama je najvažnije da ispunimo naš plan, da odigramo kako znamo. Ne smijemo dobijati golove iz kontri, da im omoguće lake pogotke. Trebamo se držati pozicijske igre i tu tražiti svoju šansu", ističe Ćirić.

Đorđe Vučinić naveo je kako da je reprezentacija Hrvatske skup vrhunskih pojedinaca.

"Šta da kažem o Hrvatskoj da se ne zna. Ekipa vrhunskih pojedinaca, koji se odlično poznaju. Jaka je svaka linija golman Bijač, jaki centri, odlični šuteri. Najvažnija je obrana, zajednička požrtvovanost u svakom trenutku. Nema sumnje da nas čeka teška utakmica, ali ćemo sigurno učiniti sve da pobijedimo i odemo u polufinale", naveo je Vučinić.

