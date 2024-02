Dugo je trajala jutarnja analiza Ivice Tucka i njegovog stručnog stožera u ponedjeljak u Dohi. Možda i najduže od svih dosadašnjih na ovom SP-u. Sutra, naime, hrvatska vaterpolska reprezentacija od 17.00 igra protiv Srbije četvrtfinalni ogled, meč za poluzavršnicu, borbu za medalje...

Dragovoljac Domovinskog rata

"Da, napravili smo jednu dugu analizu, detaljnu, svih utakmica srpske vaterpolske reprezentacije, kao i naših s njima u Beogradu. Izvukli smo detalje, ključne, za koje mislim da će biti potrebni da igračima isprezentiramo sve na najbolji način. Napravili smo jutros jedan kratki taktički trening, dogovor i spremni smo za utakmicu", rekao nam je Ivica Tucak negdje oko podneva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Utakmice Hrvatske i Srbije uvijek su više od obične utakmice. Nekako se to gleda kroz prizmu utakmice svih utakmica, zbog svega što se događalo između nas i njih. Ivica Tucak je dragovovoljac Domovinskog rata, branitelj Šibenika, ali nikad ne želi pričati o ratu, pogotovo ne kad su utakmice u pitanju.

Požrtvovno je sudjelovao u obrani svoga Šibenika u Domovinskom ratu i o tome uopće ne želi govoriti, ali niti naplatiti, kao neki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I danas bi uzeo pušku u ruke i stao na branik domovine jer kako i sam smatra, dužnost svakog je da brani svoj grad, domovinu, svoje ljude. Tucak je stao na branik Šibenika i domovine u najtežim danima, kada su četnici i JNA gotovo ušli u Krešimirov grad.

Izbjegava pričati o ratu

Te ratne stvari su nešto samo njegovo. Njegov karakter odaje snagu. Jer, jedino jake osobe, mentalno, mogu preživjeti sve izazove koji su ispred njega stavljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O ratu ne želim pričati, pogotovo ne kad pričamo o sportu, ali ne želim uopće. Ono što je bitno u čitavoj ovoj priči je da smo ostvarili naš primarni cilj, a to je plasman na OI u Parizu. Sigurno, radi se o vaterpolskom klasiku dvije reprezentacije koje su u posljednjih 15 godina ostavile ozbiljan trag u svjetskom vaterpolu, kako jedna, tako i druga reprezentacija. Nadamo se kako ćemo svi uživati u jednoj pravoj, sportskoj utakmici, pa neka pobjedi bolji. Vjerujem i nadam se da ćemo to biti mi", naglašava nam Ivica Tucak mirnim i staloženim glasom, onako, svojim dubokim...

Kažu neki da je srpski vaterpolo u posljednjih dvije godine u padu i može li to hrvatskoj vaterpolo reprezentaciji biti adut u ovom srazu? Ako je to uopće i istina...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Upravo tako, ako je to uopće i istina. Sigurno je da srpska vaterpolska reprezentacija i srpski vaterpolo nemaju od 2021. i zlata na OI u Tokiju, kad su uzeli zlato, jaki uspjeh, zvučni, neku berbu medalja... ali, to niti malo ne umanjuje njihovu kvalitetu. Srpska vaterpolska reprezentacija je strašna s jakim pojedincima i kolektivom. Trebat ćemo biti pravi, na maksimumu. Čitavu utakmicu ćemo morati biti na nivou", rekao je Ivica Tucak.

Kina je pregažena, Srbija je sljedeći veliki, najveći mogući - izazov. Razlika je ogromna...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Obrana će biti ključ'

"Drugačije su to utakmice, drugačiji suparnik, dimenzijama iznad Kine. Ovo je potpuno jedna druga priča. Morat ćemo se prvenstveno fokusirati na obranu. To će donijeti pobjedu. To će sutra nositi slavlje u utakmici Hrvatske i Srbije. Morat ćemo ih pokušati staviti u jedan plivački ritam gdje, mislim, da imamo svoje šanse. Nikad ne analiziram, komentiram na način da gledam imamo li mi bolji roster od njih ili, u ovom slučaju, Srbija od nas. Mene zanimaju sitnice koje će se događati, a koje donose prevagu. Da pokušamo neke detalje okrenuti na svoju stranu. A roster kao roster, nekom je bolji od Hrvatske, nekom je bolji od Srbije. Nije to na kraju ni bitno", tvrdi Ivica Tucak.

Sad kad su izborene OI, sigurno je pao veliki teret s leđa našim vaterpolistima, Tucku i stručnom stožeru. Hrvatska vaterpolska reprezentacija je sada rasterećena. Može li to donijeti napretku igre našim Barakudama na turniru, u četvrtfinalu protiv Delfina?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Cilj nam je, najnoviji - polufinale SP-a'

"I kad smo bili domaćini sad na EP-u i pod pritiskom, igrali smo fantastičan vaterpolo. Nema niti jednog razloga da ne nastavimo tako. Sa opterećenjem, bez, to je nevažno. Imamo svoju šansu i dat ćemo sve od sebe za pobjedu i plasman u polufinale SP-a", navodi Tucak.

To je sad novi cilj. Polufinale turnira. Upitali smo i Ivicu Tucka što mu je Zlatko Dalić rekao nakon finala EP-a u Zagrebu protiv Španjolaca ranije ove godine, kad su se ova dva velika hrvatska izbornika, domoljuba, kreatora puno toga lijepog za hrvatski sport i čitavu državu, za sve Hrvate, za našu ponosnu naciju? Što su si kazala dva velika hrvatska izbornika nacionalnih selekcija koje su brend u svojim sportovima, sinonim uspješnosti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Zlatko Dalić je moj prijatelj, on je veliki i uspješan trener'

"Naravno da je Zlatku Daliću bilo žao što smo izgubili finale EP-a. Dao mi je riječi utjehe, kao sportaš sportašu, kao izbornik izborniku... na kraju jedne sjajne, velike i naporne utrke, kampanje... isto i ja ponekad njemu pokušavam pružiti riječ utjehe u nekim trenucima, naravno i pohvale, čestitke, iskrene radosti. Zlatko Dalić je veliki trener, moj kolega, moj prijatelj... Stalo mi je do njegovog mišljenja. Razmijenjujemo iskustva, razgovaramo. On je kasnije došao i u restoran, bio je s igračima nakon tog finala. Bilo mu je žao, ali bio je uz nas. Da, čujem se s Dalićem, naravno da se čujemo. Kolege smo, prijatelji, jako ga cijenim", zaključio je Ivica Tucak.

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo