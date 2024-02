Hrvatska vaterpolo reprezentacija, u srijedu u 17.00 po hrvatskom vremenu, igra bitnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Dohi protiv prvaka Europe Španjolaca.

Ne, nije Deja Vu. Prije 21 dan, točnije 16. siječnja u finalu EP-a u Zagrebu, izgubili smo protiv njih već dobivenu utakmicu na krajnje nevjerojatan način - golom u posljednjoj sekundi za 10-11. Vrijeme je za "osvetu".

Riječ "osveta" je termin koji, ruku na srce, ne voli upotrijebljavati izbornik Ivica Tucak. Niti se želi vraćati na ono što se dogodilo...

"Spremni smo za Španjolsku i ne, ne razmišljamo o onom što se dogodilo. To me u životu ne zanima. Što je bilo u sportu, što se dogodilo, na to se ne osvrćemo. Odigrali smo protiv Australije vrlo psihološki zahtjevnu utakmicu za nas. Otvaranje turnira, reprezentacija je bila nezgodna. Uvijek su nam ti Australci zadavali određene probleme zbog načina igranja. Nismo smjeli kiksati zbog našeg nastojanja da dohvatimo OI u Pariz. Odigrali smo odlično i hvala Bogu na tome, naravno hvala mojim momcima", rekao nam je Ivica Tucak danas.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najbolniji poraz u Zagrebu uvijek će biti sol na ranu, ali ovo je prilika da se učini nešto veliko. Godina tek što je praktički počela, a u vaterpolu se već treći put susrećemo sa Španjolcima na velikim natjecanjima...

"Bit će to sigurno jedna ružna uspomena za nas. Uvijek. Na način, zbog načina kako se sve odvilo na kraju, ali isto tako taj EP u Hrvatskoj i srebro će biti uvijek nešto veličanstveno za hrvatski vaterpolo. Ne zanima me ništa, ja sam siguran da ću svoje razmišljanje, sve ono bitno prenijeti na igrače. Španjolska u finalu EP-a je prošlost, nas sutra čeka jako bitna utakmica, nova utakmica, na novom poprištu tu u Dohi, u pustinji", priča Tucak.

U siječnju smo igrali dvaput, jednom u Dubrovniku (pobjeda 14:12 petercima), drugi put u Zagrebu.

Izbornik Ivica Tucak je prije početka naglašavao da je glavni cilj Barakuda plasman na Olimpijske igre u Parizu, a to bi ostvarili plasmanom u četvrtfinale ovog SP-a.

Bitna novost u odnosu na ranije je da neće biti predolimpijskog kvalifikacijskog turnira, niti će nadmetanje u Svjetskoj ligi "nositi" mjesto za olimpijski turnir...

Ključni će biti plasmani na dva svjetska prvenstva – Fukuoka 2023. i Doha 2024., a što se Europe tiče i na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj 2024.

Na olimpijskom turniru u Parizu bit će 12 vaterpolskih reprezentacija. Osam sastava je već poznato. To su - Francuska (domaćin), Mađarska i Grčka (finalisti prošlog SP u Fukuoki 2023.), Španjolska (prvak Europe 2024.), SAD (pobjednik Panameričkih igara), Japan (pobjednik Azijskih igara), Australija (predstavnik Oceanije) i Južna Afrika (predstavnik Afrike).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dakle, još su nepopunjena četiri mjesta i prvih 4 na SP u Dohi, odnosno četiri najbolje plasirane momčadi na ovom SP, a koje u ovom trenutku još nemaju olimpijsku vizu, činit će taj završni dio od četiri momčadi. Tada ćemo imati svih 12 reprezentacija sudionika OI u Parizu.

Nadamo se svi, vjerujemo, da će Hrvatska biti među putnicima.

Samo dva i pol tjedna nakon one drame u Zagrebu "izmisliti" nešto novo, u jednoj takvoj misiji, na jedno takvom zahtjevnom zadatku nakon EP-a, je jednostavno nemoguće, baš kao i ispisati išta revolucionarno ili dosad neotkriveno. No, je li protiv Španjolske baš sve u zaustavljanju Perronea, Munarriza, Granadosa, a uz njih i Larumbea, pa i centra Tahulla?

"Ma, nisu samo navedeni Španjolci. Oni nisu samo španjolska vaterpolska reprezentacija. To je jedan kolektiv koji je moćan. Španjolska je vaterpolska reprezentacija koja je jedina u novijoj epohi, uz Hrvatsku i Srbiju, tako dominantna u vaterpolu. Evo samo jedan podatak. U novijoj epohi, od 2014., Srbija je igrala pet uzastopnih velikih polufinala. Ili čak 6. I to na velikim natjecanjima. Ima još... Hrvatska je od 2015. do 2020. zaredom igrala 6 uzastopnih polufinala. Španjolci su, pak, jedini koji su igrali osam puta uzastopce polufinala. To je za svaki respekt. To je jedna sjajna generacija."

Tucak je ponovno pohvalio Španjolsku...

"Maksimalno ih respektiram. Sve ćemo napraviti da dobijemo ovaj dvoboj. Pripremamo se za svaku utakmicu maksimalno ozbiljno, tako i za Španjolsku. Pobjeda nam ništa značajno neće donijeti, niti poraz nam ništa značajno neće oduzeti. Ali, bitno za naglasiti da sa pobjedom nastavljamo dobrom putanjom prema nastupu u Parizu."

Ivica Tucak nam je naglasio kako vjeruje da će se Hrvatska plasirati na OI u Parizu...

" Vjerujem da nas samo čudo može izbaciti s turnira na OI u Parizu i da imamo stvarno dobru priliku za ostvarivanje našeg krajnjeg cilja. Pripremit ćemo se dobro za sve izazove, znamo našu šansu, ali svjesni smo da igramo protiv jedne fenomenalne Španjolske. Hrvatska je kolektivno jako dobra, baš smo tim, momčad, igramo momčadski, a momčadska igra uvijek iznjedri pojedince", zaključio je Ivica Tucak.