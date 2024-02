Hrvatska vaterpolska reprezentacija u srijedu je, u 2. kolu skupine A SP-a u Dohi, izgubila od jake Španjolske utakmicu u kojoj, da smo pobijedili, izborili bi plasman na OI u Pariz. Bio je to sudar prvaka i doprvaka Europe s nedavno održanog turnira u Hrvatskoj.

Na kraju poraz 10-6 i odgoda čekiranja karte za Francusku. Igor Hinić, slavni bivši hrvatski vaterpolski reprezentativac, uz Milu Smodlaku najbolji centar na svijetu u bazenu svog vremena, danas trener, tvrdi kako Hrvatska, trenutno, je ipak malo iza vaterpolskih reprezentacija Španjolske, Grčke, Italije i Mađarske. Dakle, trenutno, prema Igoru Hiniću, iako smo dobri i kvalitetni, nismo elita...

"Gledajte, Španjolska, Italija, Grčka i Mađarska, pa što god netko rekao. To su, po meni, trenutno, 4 najjače reprezentacije na svijetu. Moje skromno mišljenje. Onda dolazimo, malo iza spomenutih, za detalj, mi Hrvati, srpska vaterpolska reprezentacija. Male su to sve razlike, detalji su tu ključni. Međutim, potencijal, recimo, napada i obrane kod Španjolaca je iznimno velik, imaju možda i najbolju tranziciju na svijetu. Možda nam se tu uvukao malo strah, nismo ulazili duboko u tu njihovu M zonu. Tu nismo imali kvalitetnih riješenja i onda je došao pad, kriva dodavanja, a protiv Španjolaca to ne prolszi. Ivica Tucak je dobro pripremio utakmicu."

Što se onda dogodilo?

"Nedostajalo je i nama i Španjolcima energije. Što reći na ovih 13 minuta bez postignutog gola... Teško mi je sad analizirati, ali obje reprezentacije su bile umornije nego inače. Vidi se da vlada umor zbog malog razmaka EP-a i SP-a. Iscrpljeni su sv", rekao nam je u intrervjuu za Net.hr Igor Hinić i nastavio:

"Dobro smo otvorili susret i onda smo krajem druge četvrtine ušli uproblem s tom njihovom tranzicijom, gdje smo dobili dva lagana isključenja. Iz toga i pogotke. I onda je došla ta treća četvrtina u kojoj nismo mogli zabiti. Jedino igrač koji je išao na šut je bio agresivan u napadu. To su Španjolci dosta lako čitali."

Istaknuo je Hinić jednu bitnu stvar...

"Njihov golman nije ni imao puno obrana. Bijač je imao puno teži zadatak. Imao je nekoliko obrana od početka utakmice. Nije drama. Tek je početak turnira, umor vlada i to je problem sviju. Nekima manje, nekima više. Vjerujem kako SP bude išlo dalje, kako se bude odvijalo, momčad Hrvatske će se homogenizirati više."

Pričao nam je i o problemu u vaterpolu kojem se mora stati na kraj....

"Moram to reći. Ta prvenstva za prvenstvom, to nije baš normalno. No, kako nama, tako i svima. Osnovni cilj je OI. To znači da sada u osmini finala igramo s pobjednikom susreta Brazila i Kine, ako se ne varam. Favoriti smo kako god okreneš, trebali bi to dobiti i čekirati kartu za Pariz."

Nekadašnji sidrun elitnih razmjera s hrvatskom kapicom jeposlao poruku dečkima i čitavoj javnosti:

"Glavu gore, siguran sam da ćemo se plasirati na OI u Pariz."