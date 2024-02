UŽIVO / Hrvatska protiv Španjolske na SP-u u Dohi: Treći čin ima velik ulog

UŽIVO

Sp u vaterpolu - Doha - 2. kolo

Hrvatska - Španjolska 0-0

Hrvatska vaterpolo reprezentacija, u nešto malo više od mjesec dana, po treći put igra protiv Španjolske na velikom natjecanju. U prvoj utakmici Hrvatske na EP-u u Dubrovniku, onoj u grupi na startu, slavili smo zbog dramatične pobjede nakon peteraca.

Bili smo šokirani, tugovali nakon onog trilera u finalu istog turnira, samo u Zagrebu. Španjolska je preokrenula utakmicu u kojoj je gubila i golom u posljednjoj sekundi pobijedila i osvojila naslov prvaka Europe.

I sad na SP-u u Dohi, u pustinji, gledat ćemo treći čin dvije najbolje reprezentacije u vaterpolu u Europi, ovog trenutka.

Izabranici Ivice Tucka na dobrom su putu da izbore nastup na OI ovog ljeta. Pobjedom protiv Španjolske bi si trasirali put i to bi našima bila velika odskočna daska prema čekiranu karte za Pariz.

"Španjolce jako respektiram i ne osvrćem se na ono što se dogodilo. Mene to više ne zanima. Sve ćemo napraviti da dobijemo ovaj dvoboj. Pripremamo se za svaku utakmicu maksimalno ozbiljno, tako i za Španjolsku. Pobjeda nam ništa značajno neće donijeti, niti poraz nam ništa značajno neće oduzeti. Ali, bitno za naglasiti da sa pobjedom nastavljamo dobrom putanjom prema nastupu u Parizu", kazao nam je jučer Ivica Tucak i naglasio:

"Španjolska je vaterpolska reprezentacija koja je jedina u novijoj epohi, uz Hrvatsku i Srbiju, tako dominantna u vaterpolu. Evo samo jedan podatak. U novijoj epohi, od 2014., Srbija je igrala pet uzastopnih velikih polufinala. Ili čak 6. I to na velikim natjecanjima. Ima još... Hrvatska je od 2015. do 2020. zaredom igrala 6 uzastopnih polufinala. Španjolci su, pak, jedini koji su igrali osam puta uzastopce polufinala. To je za svaki respekt. To je jedna sjajna generacija."