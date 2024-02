Milivoj Bebić (64.), proslavljeni bivši vaterpolist, član Upravnog odbora HVS-a, član Fine i Lena, kaže kako je jučerašnja pobjeda Hrvatske protiv Srbije (15-13) potvrda da su Hrvati u vaterpolu velesila. Javio nam se iz Dohe. Taman je došao sa doručka u sobu.

'Svi nas gledaju kao zemlju koja stvara dobre i uspješne igrače u svojoj školi'

"Već godinama smo u europskom i svjetskom vrhu. Niti smjena generacija, novi mladi igrači, nisu donijeli pad, nego napredak, kontinuitet uspjeha. Moramo znati jedno - svi gledaju na Hrvatsku u vaterpolu kao zemlju koja producira dobre i uspješne igrače iz hrvatske škole. Nemojmo zaboraviti, apostrofirao bi i spomenuo Ivicu Tucka i njegov stručni stožer, koji maestralno vode ovu momčad koja se ne oslanja posebno na individualce, iako, naravno, kao u svakom uspjehu i svakom sportu, budimo iskreni, čak i u nogometu, da ne kažem i u rukometu, bez odličnih obrana golmana teško je ostvariti vrhunski rezultat. Mi imamo Marka Bijača koji brani odlično", rekao je Milivoj Bebić jutros za Net.hr.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Taktički je Hrvatska protiv Srbije odigrala odlično i uspjela anulirati jednog Mandića koji je sigurno jedan od najboljih igrača danas na svijetu...

"To je bilo nešto maestralno", naglašava Milivoj Bebić, jedan od najboljih vaterpolista svih vremena. Fina (Međunarodna organizacija vodenih sportova) ga je proglašavala najboljim svjetskim vaterpolistom 1982., 1984. i 1985. godine, a stariji poznavatelji vaterpola pamte ga kao igrača koji je imao nevjerojatan osjećaj za gol.

Milivoj Bebić na jednoj je utakmici između propale države Jugoslavije i Gvatemale, u dvoboju koji je završio 62:0 za Jugoslaviju, dao nevjerojatnih 28 golova. Brojke kao u košarci, podatak koji ulazi u rubriku vjerovali ili ne...

Bebić je vlasnik dva rekorda

Inače, to je do danas svjetski rekord u broju postignutih golova na jednoj vaterpolskoj utakmici. Bebić je vlasnik još jednog rekorda - u šest godina igranja za reprezentaciju postigao je 620 golova u 222 susreta, prema podacima dostupnim na internetu. Također, Bebić je i prvi igrač u povijesti koji je potpisao milijunski ugovor. Kako je sam naveo, iz POŠK-a je u Volturno prešao za milijun njemačkih maraka za četiri sezone, što i malo tko danas zarađuje. On je Michael Jordan u vaterpolu svog vremena.

"Znate što je najimpresivnije od svega? U kratkom vremenskom periodu, doslovno koji tjedan nakon iscrpljujućeg nastupa na EP-u u Dubrovniku i Zagrebu na kojem su naši vaterpolisti uzeli srebro, na novom natjecanju - SP-u - otišli opet do poluzavršnice. U Hrvatskoj nisu htjeli razočarati javnost. Imali su jednu obvezu pred svojim ljudima odigrati dobro. Tu su se igrači iscrpili maksimalno. Još to nesretno finale, koliko je tu bilo emocija, truda, pritiska... ovo je objektivno u Dohi veliki uspjeh".

Zbog svega navedenog, je li ova selekcija vaterpolske reprezentacije Hrvatske jedna od najboljih hrvatskih ikad? Od 2022. i EP-a u Splitu, pa do danas, naši su vaterpolisti uzeli euro zlato, euro srebro i sad su u borbi za medalju na jednom specifičnom turniru, koji dolazi brzo nakon EP-a, u godini kad će se održati još i Olimpijske igre u Parizu. I na njima ćemo tražiti još jedan vrhunski rezultat. Možda je ovo pitanje preuranjeno, možda bi trebali pričekati nastup u Parizu, ali Milivoj Bebić nam je odgovorio na njega:

'Stalno smo u vrhu'

"Teško je uspoređivati uspješne selekcije naše zemlje i nije zahvalno. Ali, reći ću vam, ne trebamo se lagati. generacija Bušlje, Jokovića, da ne nabrajam one ostale s Ratkom Rudićem, i oni su imali maestralne uspjehe. Sama komparacija tih generacija i uspjeha, mislim da nije zahvalno. Da bi se to i kompariralo, da bi se takvo što uspoređivalo, trebalo bi se malo i analizirati. Činjenica je da hrvatski vaterpolo ima kontinuitet i da je ova generacija nastavila na onim stazama nakon Olimpijskih igara u Londonu i zlata 2012. Stalno smo u vrhu, u zoni završnica, medalja... dogodi se tu i tamo kiks. Izgubiš utakmicu četvrtfinala, dobro, dogodi se, ali to ne znači da reprezentacija nema kvalitetu."

Ivica Tucak je 2012. postao izbornik u rujnu 2012. Nakon Ratka Rudića. Spomenutog zlata. Jednog iznimno uspješnog perioda za hrvatski vaterpolo.

"Ivici Tucku treba skinuti kapu za sve. Kao mlad trener je naslijedio Ratka Rudića u reprezentaciji. Budimo iskreni, nije bilo sve to skupa za njega lako. Zato kapa do poda. Čista petica, da budem kratak i jasan."

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Slijedi Fracuska u utakmici za finale. Igramo s vodenim Tricolorima u četvrtak u 15.30 po našem vremenu, 17.30 po lokalnom. Francuska je senzacionalno dobila Mađarsku.

'Među najboljima smo u kontinuitetu'

"Gledao sam sinoć tu utakmicu od početka do kraja. Mađari su na pola utakmice vodili 7-3. Defacto je dvoboj bio gotov. Naravno da smo favoriti, da smo kvalitetniji, da smo ih dobili u grupi na EP-u, ali Francuska je jedna reprezentacija koja može dobiti naše momke, ako ne budu sto posto u utakmici. To je ono što nam mora biti škola - mađarska škola. Opustili su se u trećoj i četvrtoj četvrtini, a Francuska ima kvalitetu da vas dobiju, ako se opustite. Bolji smo, favoriti smo, ali nema opuštanja."

Imamo i novi vaterpolski svjetski poredak koji će se obračunati na OI u Parizu i onda ćemo dobiti onu krajnju sliku najboljih na svijetu. Tri najveća vaterpolska natjecanja u nizu u jednoj godini. Obračun vaterpolista na globalnoj razini, na svim frontovima - upravo traje.

"Prema rezultatima i igrama, Španjolska, Mađarska, Italija i Grčka, uz Hrvatsku i Srbiju, te Crnu Goru, to je novi vaterpolski svjetski poredak. Prvih 4 navedene imaju i po nekoliko izvanserijskih pojedinaca. Biti uz bok takvim silama, tu je sad i Francuska, je već velika stvar. Biti konkurentan sa njima je kompliment našoj reprezentaciji. Jesmo, velesila smo, međutim jaka je konkurencija. To je dobro za vaterpolo i sport. Nije lako imati kontinuirani uspjeh. Ako nešto i nije najbolje, ne treba zamjeriti. Naši momci su izvukli u kratkom vremenu sve iz sebe, uzeli srebro, sad imaju priliku uzeti medalju. Hrvatska je bila i morala na oba natjecanja biti na sto posto, u najjačem sastavu, dok neki drugi nisu to morali tako činiti, pristupati... to je prvo dobra mentalna priprema, odlična fizička priprema, ma sve. Naklon stručnom stožeru, Tucku, liječničkom timu, ma svima", zaključio je Milovoj Bebić.