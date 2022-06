Za njega govore kako je jedan od najboljih vaterpolista svih vremena. FINA (Međunarodna organizacija vodenih sportova) ga je proglašavala najboljim svjetskim vaterpolistom 1982., 1984. i 1985. godine, a stariji poznavatelji vaterpola pamte ga kao igrača koji je imao nevjerojatan osjećaj za gol. Proslavljeni Milivoj Bebić (62) na jednoj je utakmici između propale države Jugoslavije i Gvatemale, u dvoboju koji je završio 62:0 za Jugoslaviju, dao nevjerojatnih 28 golova. Brojke kao u košarci, podatak koji ulazi u rubriku vjerovali ili ne...

Drži svjetski rekord u broju postignutih golova

Inače, to je do danas svjetski rekord u broju postignutih golova na jednoj vaterpolskoj utakmici. Bebić je vlasnik još jednog rekorda - u šest godina igranja za reprezentaciju postigao je 620 golova u 222 susreta, prema podacima dostupnim na internetu. Također, Bebić je i prvi igrač u povijesti koji je potpisao milijunski ugovor. Kako je sam naveo, iz POŠK-a je u Volturno prešao za milijun njemačkih maraka za četiri sezone, što i malo tko danas zarađuje.

I kad mu se sve to nabroji i na temelju toga kaže da je legenda, on k'o iz topa govori:

"Ma jooj, nemojte, kakva legenda. Nema legendi, sad su tu mladi, neki novi klinci i treba gledati prema njima. O ova utakmica u kojoj sam zabio toliko golova, nije u njoj igrano na mene, kuriozitet je taj da je vaterpolo kolektivni sport i to što sam ja zabio 28 golova je bio plod igre, jer smo ganjali rezultat. Međutim, tada je ta utakmica trajala 4 puta po 7 minuta čiste igre i to je uistino bilo i vremenski jako teško za ostvariti", kazat će Milivoj Bebić koga su Španjolci, točnije tamošnji ugledni portal specijaliziran za vaterpolo Waterpolista.com, izabrali prošle godine najbolju šestorku svih vremena. Tako se u njoj od hrvatskih igrača jedini našao baš splitski as, legenda POŠK-a. Za njih je Milivoj Bebić najbolji hrvatski vaterpolist svih vremena, s kojim smo se čuli jutros.

Bebić se, inače, vaterpolom počeo baviti 1971. u POŠK-u u kojemu je ostao do 1986., tada je prešao u talijanski Volturno do 1991., a potom u također talijanski Nervi gdje je 1993. zaključio igračku karijeru. Bio je vaterpolski stroj za golove, s reprezentacijom je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984., a srebro u Moskvi četiri godine prije. Sa svojim je POŠK-om 1981. i 1983. osvojio Kup pobjednika kupova. Osvojio je i zlatna odličja na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. i Casablanci 1983. Znači, vaterpolski sinonim za uspjeh...

"Nije da ne volim kad me se zove legendom, lijepo je sve to čuti, ali ne treba glorificirati, nema potrebe za tim. Život ide dalje, bilo je to nešto lijepo kad sam igrao. Godi, ne mogu reći da ne godi kad nešto tako čuješ o sebi, pročitaš, ne želim biti licemjer, ali ne treba pretjerivati. Da, možda sam malo sramežljiv kad se tako priča i govori o meni, u kontekstu legende".

Skroz je unutra

Milivoj Bebić nalazi se u Mađarskoj, gdje iz prve ruke prati SP u vaterpolu. Kad smo se čuli s Pericom Bukićem, on je u privatnoj komunikaciji s autorom ovog teksta spomenuo Bebića kao čovjeka koji je skroz unutra kad je riječ o vaterpolu...

"Haha, pa ako hoćete iskren odgovor, to vam je ovako: Kako sam dugi niz godina u vaterpolu aktivni radnik, 14 godina vodim regionalnu ligu, u stalnom sam neposrednom kontaktu s klubovima, ljudima iz klubova itd. Često sam na utakmicama i ovdje sam isto u kontaktu i s utakmicama. Znači, upućen sam u igru naše reprezentacije, kao i ostalih iz prve ruke.

"Pomlađena hrvatska vaterpolo reprezentacija ostavila je, po meni, i više nego korektni dojam. Ipak, svaki ulazak u prvenstvo nosi neke nepoznanice, kako si napravio pripreme, tempirao formu i s kakvim suparnicima igraš. Ima tu oscilacija što je i normalno, jer izbornik traži igru, način da vaterpolisti budu uigrani. Ova nova hrvatska vaterpolo reprezentacija nije ovisna o jednom ili dvojici igrača, već je to jedan kolektiv. Remizirali smo s Grcima, poslije smo dobili neugodne Japance, jer su Nijemci ispod kvalitete ove grupe. Vidjeli smo koliko su Japanci neugodni i jučer protiv Crnogoraca. Dakle, s vrlo dobrom ocjenom ocijenio bi dosadašnji nastup hrvatske vaterpolo reprezentacije", objašnjava nam Bebić i nastavlja:

"Jučerašnju utakmicu i angažman protiv Gruzije posebno bi pohvalio. Znači, nije tu opće upitna pobjeda, ali pristup i način su nešto što se treba pohvaliti, kad se govori, analizira taj nastup naših vaterpolista. Nažalost, imamo sad igrača manje u obrani što je važan segment, posebno u četvrtfinalu sad. Entuzijazam naše reprezentacije veseli, kao i obrana i to dvoje će biti ključno protiv Srbije, koja ima jakog centra kojeg će trebati taktički nadoknaditi Burića. Mene drži optimizam".

Milivoj Bebić nam je otkrio kako je ovo prvo SP gdje se kvalifikacijski dio igrao po grupama i kako su se Mađari jako dobro spremili za ovo natjecanje...

"To su sve novi bazeni s fenomenalnom sportskom infrastrukturom, popratnim sadržajem, znači bazenom za trening, officom i novinarskom prostoru. Mađari sve dotjeraju za ovakve prigode i u večernjim satima na otvorenom plivalištu ovdje je spektakl. Na koncu, Mađari imaju bogatog iskustva s organizacijama velikih natjecanja".

'Ova reprezentacija traži svoju igru, kompaktnost i prepoznatljivost. U njoj nema nekih jakih i istaknutih pojedinaca'

Vratimo se malo na Hrvatsku, Ovo je nakon dugog niza godina reprezentacija u kojoj nema nekih istaknutih jakih imena s velikim karijerama. Koliko, objektivno, jedna pomlađena, nova vaterpolska reprezentacija Hrvatske može na turniru i treba li pred nju stavljati neke ciljeve ili imperativ rezultata? Jer, hrvatska vaterpolska reprezentacija ugledno je ime ovog sporta...

"Ova reprezentacija traži svoju igru, kompaktnost i prepoznatljivost. U njoj nema nekih jakih i istaknutih pojedinaca, nego je to skup mladih kvalitetnih vaterpolista. No, ne bih ja zanemario neke od iskusnih i odličnih naših igrača kao što su Luka Bukić, Harkov, Bašić, Marinić-Kragić... Tu je i Krapić koji je bivši reprezentativac. Bijač koji ima iskustvo igranja u Pro Reccu, Olympiakosu... No, nemamo tu igrača tipa Sandro Sukno. Međutim, momci mogu, momci znaju. Imperativa ne može biti, jer svi moraju biti na vrhunskoj razini da se ostvari neki uspjeh. Moramo imati jedno 7-8 igrača koji moraju igrati na visokoj razini za neki uspjeh. Konkrencija je velika. Australiji je u zadnjoj sekundi poništen gol protiv Srbije, SAD je držao egal do kraja susreta, Italija se pokazala jaka, Grčka taktički neugodna, o Mađarima da ne govorim... Španjolci, koji igraju jedan vrhunski vaterpolo. Ima tu jedno 8-9 reprezentacija koje se bore za medalju. Imperativ ne, ali mogućnost dobrog rezultata da".

U nedjelju kasno navečer FINA je službeno izvijestila Hrvatski vaterpolski savez da je naš reprezentativac Rino Burić zbog tzv. brutalnosti protiv Japanaca kažnjen s 3 utakmice zabrane nastupa. Prestrogo ili ne?

'Udarac Burića bio je nepotreban, bez obzira na provokaciju'

"Taj udarac se dogodio ispod vode i on je onako prilično neugodan, kad se pogleda, kad se vidi na snimci. E sad, koliko je ona velika... To je relativna stvar, da li je ona velika u odnosu na prekršaj, teško je to kazati. Možda je malo prevelika, ali uistinu je to bio nepotreban potez Burića, nesportski, bez obzira na provokaciju. I u privatnom životu, znate i sami, reakcija ne opravdava nikakav nasilan čin. Iz dana u dan u sportu se nesportska ponašanja sve manje toleriraju. I nogomet je avangardni primjer tome. Znači, davali su do znanja da se nesportsko ponašanje tolerira i do defacto prakticiraju onda svi sportovi. Naravno, sve je manje sad tolerancije na sve to".

Srbija je izuzetno opasna reprezentacija...

"Nisu baš ovisni o pojedincima, ni oni nemaju nekih zvučnih igrača poput Vujasinovića, Udovičića, Filipovića... Imaju jednu zvijezdu Mandića koji dosad nije odigrao na zavidnoj razini. Ja ću vam reći jednog igrača Srbije koji je velika radilica i ovisnost reprezentacije Srbije, a nije na prvu atraktivan. To vam je Strahinja Rašović, broj 7. On je glavni motor i pokretač te Srbije i uz to imaju odlične bekove Ranđelovića, Drašovića, dva korektna golmana i to im je malo neka mana, nemaju vrhunske golmane i to može biti na neki način njihov mali hendikep, feler. Na desnoj strani imaju uvijek opasnog i spomenutog Mandića i jakog i potentnog centra kojeg Savić prilično odmara. Srbiju ima kolektivnu kvalitetu. No, vjerujem u našu reprezentaciju", zaključio je Milivoj Bebić.