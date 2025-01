Skijaška legenda: 'Pio sam pivo nakon svake utrke. Upravo sam riskirao život, sad želim pivo'

Skijaški vikend u Kitzbühelu posebno je, debelim crvenim markerom, podcrtan u kalendaru Svjetskog skijaškog kupa. To su utrke koje privlače najveći broj ljudi i nude pravi spektakl na skijaškoj stazi i oko nje.

Austrijski Laola napravio je uoči kicbilskog vikenda intervju s legendarnim skijašem Lihtenštajna Marcom Büchelom, rekordnim, šesterostrukim olimpijcem koji ima i četiri pobjede u Svjetskom kupu. U intervjuu je priznao da je imao skriveno pivo u cilju koje bi popio nakon svake utrke.

"Kitzbühel je Sveti gral Svjetskog kupa. Wimbledon ili Monaco skijanja", objasnio je Marco. "Završio sam karijeru 2010. i nisam nikada ozbiljno pomislio da se vratim. Bio sam nakon karijere dva puta predvozač u Wengenu, a onda sam pomislio: "Hvala vam, to je to". Tada sam se odrekao svake vrste adrenalina, prije sam skakao iz padobrana, bavio se BASE skakanjem i vozio spust u skijanju. Sve sam prestao 2010., samo ponekad vozim motocikl. Sad sam više za sporije hobije, gađam glinene golubove, volim fotografiju", priča legendarni skijaš.

Foto: Profimedia

Progovorio je onda i o svojoj velikoj ljubavi, pivu. "Malo ljudi to zna, ali dok sam bio aktivan skijaš, uvijek bih si u tenisicama ostavio limenku piva. Kada bih završio utrku i otišao do šatora s opremom, popio bih pivo. Volim pivo i to priznajem", iskren je bio Büchel. "Danas je to nezamislivo, ali i tad sam bio iznimka. Ispričavam se, ali upravo sam riskirao život, sad želim pivo", uz smijeh je ispričao Büchel.

