Voyo donosi novi spektakl na svojoj platformi. Radi se o svjetski poznatoj utrci Race of Champions (ROC) koju ćete moći gledati u izravnom prijenosu u petak i subotu od 9.30 ujutro, a koja se održava u dalekom Sidneyju. Boris Jovičić i Juraj Šebalj bit će na komentatorskoj, odnosno sukomentatorskoj poziciji. ROC Sydney 2025. prenosit će se dva dana na platformi Voyo. Najveća imena motosporta borit će se za naslov Champion of Champions i trofej Henrija Toivonena.

Nokaut natjecanje

Race of Champions je nokaut natjecanje u kojem prvaci različitih motodisciplina žele dokazati da su baš oni najbolji vozači na planeti. Natječu se međusobno sa suparnicima u svojoj skupini, a najbolji idu u četvrtfinale. Druga faza započinje nokaut fazom, dvobojem, onda se odlazi u polufinalne, a zatim u finale u kojem se u više modela automobila prvaci iz devet zemalja - Australije, Njemačke, Francuske, Švedske, Norveške, Velike Britanije, Novog Zelanda, SAD-a i Finske - moraju dokazati.

Dva nastupa na rally Dakar za Šebelja

Spektakularnu priredbu Race of Champions iz Sydneyja gledajte u izravnom prijenosu na platformi VOYO 7. i 8. ožujka od 9.30 ujutro.

Porazgovarali smo s Jurajom Šebaljom, hrvatskim vozačem rally utrka koji ima dva nastupa na poznatoj svjetskoj rally utrci Dakar. Šebalj je 11-struki državni prvak i 4-struki pobjednik hrvatskog rallyja.

Foto: Tibor Jurjevic/PIXSELL

Približio nam je Juraj Šebalj Race of Champions spektakl...

"Race of Champions je tradicionalna utrka zato što okuplja automobiliste iz različitih sfera koji se inače nikad ne bi našli na startnom gridu, to je recimo zanimljivo za tu utrku, znači Formula 1 s rally vozačima, konkretno", objašnjava Juraj Šebalj.

Dvije različite religije

Nastavio je pričati o ROC-u Juraj Šebalj...

"To je ono što mi volimo, a to su u mojem sportu dvije različite religije. Znači, u Race of Champions su svi mogući prvaci, nisu samo zastupljeni Formula 1 i rally nego postoji i tzv. rallycross i ostale discipline. Svi se okupe na jednom mjestu i ono što je isto tako dobro, što sam vidio po startnoj listi, tu postoji sraz generacija. Slavni vozači koji su već umirovljeni s aktivnim vozačima. Tako vozi jedan Sebastian Vettel, četverostruki i najmlađi prvak u Formuli 1 i Mick Schumacher, sin slavnog Michaela Schumachera, sedmerostrukog prvaka svijeta u F1".

Vettel i Mick Schumacher tvore njemačku supermomčad

Rijetka je to prilika za ljubitelje moto sporta da vide četverostrukog svjetskog prvaka F1 i trostrukog pobjednika Velike nagrade Australije, Sebastiana Vettela, opet na djelu. Vettel i Mick Schumacher tvorit će zajedno njemačku supermomčad u Kupu nacija ROC-a u petak, a zatim će se u subotu susresti na stazi prepunoj zvijezda na kojoj će sve frcati od adrenalina i oktanskog uzbuđenja. Najava visokoprofilnog njemačkog moto para došla je samo nekoliko sati prije nego što su ulaznice službeno puštene u prodaju za ovaj jedinstveni događaj. To nije sve. Sedmerostruki prvak Supercarsa Jamie Whincup isto je potvrđen kao dio eventa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Utrka u identičnim automobilima

Race Of Champions (ROC) vozit će se na stadionu Accor (Olimpijski stadion u Sydneyu 2000.) i prvi put da se događaj održava na južnoj hemisferi. Accor stadion u Australiji je, samo za tu priliku, pretvoren u trkaću stazu dužine jednog kilometra.. Neki od velikana motosporta svih vremena u Sydneyju utrkivat će se u identičnim automobilima na legendarnoj ROC-ovoj paralelnoj stazi od 950 metara, gdje pobjednika odlučuje samo vozačka vještina. Superzvijezda iz Formule 1, IndyCara, Le Mansa, Superautomobila, Svjetskog rallyja...

Race Race Champions

Cream de la creme

"To je crem de la creme, show. Utrka će se odvijati na stadionu i gledatelji će uživati u njoj. Race of Champions se nekad vozio na Kanarima i ROC je kanarima bio fora zato što je više bio napravljen kao rally, pa je i meni bio atraktivniji za gledati. ROC se zadnjih godina događa na asfatu. Fora je i to što se Race of Champions vozi u različitim vozilima, ne vozi se isključivo na jednom tipu automobila nego se uzimaju i različiti automobili, pa tko se bolje snađe. To je baš baš show, kao Harlem globetrotters protiv ne znam koga. Sve u svemu, vežite se, polijećemo", završio je Juraj Šebalj.

Ultimativna utrka

Utemeljen 1988., Race of Champions zamišljen je kao ultimativna borba vozača relija, no s vremenom su se utrci priključivali i vozači drugih trkaćih disciplina poput F1 prvaka Michaela Schumachera, Fernanda Alonsa ili MotoGP prvaci kao što su Valentino Rossi, Jorge Lorenzo i Mick Doohan, prvak 24 Hours of Le Mans, Tom Kristensen te NASCAR prvaci Jeff Gordon i Jimmie Johnson.

Zvijezdani timovi

Njemački tim predvode četverostruki F1 svjetski prvak Sebastian Vettel i bivši F1 vozač, FIA F2 i F3 prvak Mick Schumacher koji se trenutačno natječe kao WEC vozač.

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL Sebastian Vettel

Ekipu Australije čine sedmerostruki Supercar prvak Jamie Whincup, Supercars prvak Will Brown, Australian Rally prvak Molly Taylor i Extreme E prvak, dvostruki pobjednik Dakra na motoru i Baja 500 pobjednik u kamionu Toby Price.

Ekipu Novog Zelanda čine European Rally prvak i sedmerostruki NZ Rally prvak Hayden Paddon te GB3 prvak i britanski F4 prvak Louis Sharp.

Američki tim su jedanaesterostruki X-Games zlatni osvajač i šestorostruki Rally America i Nitrocross prvak Travis Pastrana te NASCAR i Daytona 500 prvak Kurt Busch.

Petter i Oliver Solberg

Norveški tim, koji brani ROC naslov, čine Rally World i dvostruki Rallycross svjetski prvak Petter Solberg i prvak WRC2 Rally u Švedskoj Oliver Solberg.

Švedsku predstavljaju sedmerostruki FIA World Rallycross i Extreme E prvak Johan Kristoffersson i dvostruki DTM, Rallycross World i četverostruki ROC prvak Mattias Ekström.

Francusku ekipu čine deveterostruki Rally World i četverostruki ROC prvak Sebastien Loeb te F3 i F Renault prvak, vozač ART F2 Victor Martins.