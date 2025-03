Odermatt osigurao mali kristalni globus, ali nećete vjerovati koliko je do sada zaradio u sezoni

Marco Odermatt, 27-godišnji švicarski skijaš, osigurao je prvi mali Kristalni globus ove sezone u Svjetskom kupu, matematički je postao najbolji u super veleslalomu.

U norveškom Kvitfjellu, na treningu spusta, teško je pao talijanski skijaš Mattia Casse koji je zbog toga završio ovu sezonu. Nakon što je prebačen u bolnicu dijagnosticiran mu je lom lakta zbog čega je Talijan odmah podvrgnut operativnom zahvatu.

Do kraja sezone su još ostale dvije utrke super veleslaloma, a jedino je matematički Casse mogao dostići Odermatta koji na ljestvici ima 181 bod više. Sada je i ta teorija pala u vodu, a Odermatt je time osvojio Kristalni globus u super veleslalomu, kojeg je osvajao i prošle dvije sezone.

Uz to Odermatt tijekom karijere ima jedan globus u spustu, tri u veleslalomu, te je tri puta osvajao veliki Kristalni globus za najboljeg u Svjetskom kupu, 2022., 2023. i 2024. godine. Na korak je Odermatt do nove pobjede u Svjetskom kupu jer trenutačno vodi s 1306 bodova, dok je na drugom mjestu Norvežanin Henrik Kristoffersen s 946 bodova. Ono što svakako fascinira je i ovosezonska zarada fantastičnog Švicarca. On je, do sada, u sezoni 2024./2025. zaradio nevjerojatnih 621.640,00 svicarskih franaka.

